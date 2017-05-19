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這些才是新課題...小英向習近平喊話：維持現狀承諾沒變

蔡英文強調，在兩岸關係方面，「『維持現狀』就是我們的主張」！（總統府提供）

2017-05-19  11:03

〔即時新聞／綜合報導〕蔡英文政府執政明天滿週年，她今天也向中國領導人習近平喊話！

蔡英文今天接見海外華文媒體，並向習近平喊話。蔡英文表示，這是新的時代，也盼對岸的領導人，能正確解讀去年選舉意義，以及台灣從去年開始不斷釋出的善意，舊的問卷應該讓它過去，新的問卷上頭有新的題目，「兩岸領導人如何共同來維持和平、繁榮，這才是新的課題」。

蔡英文也強調，在兩岸關係方面，「『維持現狀』就是我們的主張」，她所做的承諾，從來沒有改變。

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