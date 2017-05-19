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小英執政週年 親民黨評：無聚焦政策、戰場開太多
2017-05-19 10:52
〔記者鄭鴻達／台北報導〕蔡英文政府執政將滿週年，立法院親民黨黨團召開「民進黨執政一年總評」記者會指出，以「官僚包圍、諸侯綁架、戰略失焦、備多力分」總結其一年的執政成果，並指出蔡政府團隊在一例一休等議題上戰場開太多，無法聚焦並做出好政策。
親民黨團總召李鴻鈞指出，黨團對蔡政府一年來的總評，就是「官僚包圍、諸侯綁架、戰略失焦、備多力分」，包括從前瞻計畫的8800億元、反毒的100億元，看見官僚對政策都是先框住很大筆預算之外，也看見政府被地方諸侯綁架，大家都在搶錢、搶權、搶位子。
李鴻鈞說，民進黨政府強力通過一例一休，造成不好的後果，且開太多戰場，無法集中於利國利民的單一政策，而在兩岸政策上，蔡英文有做出一定努力，試圖化解兩岸爭議，這點他們給予肯定，但其黨內基本教義派給蔡壓力非常大，呼籲對岸、雙方盡快坐下來談。
李鴻鈞以「前朝計畫應猶在，只是名目改」、「眾裡尋他千百度，奸商仍在預算得標處」及「負債漸寬終不悔，追加追到人憔悴」三首詩詞評論蔡政府政策，並認為蔡政府想學司馬光砸缸救人，結果一次砸破太多快被淹沒，盼能靜下心廣納雅言，並排定優先順序。
黨團幹事長陳怡潔表示，對民進黨政府的各類民調都滿江紅，希望蔡總統能當回媒體稱讚的「梅克爾」而非「武則天」，也能回到「謙卑、謙卑、再謙卑」，而非「若聽不到就要大聲說」的傲慢，民進黨完全執政就要完全負責，不能老是只當「槓藍高手」、「反中先鋒」。
陳怡潔提出兩點建議，在內政部分，希望對一例一休痛定思痛來修法，而非硬撐造成三輸，以及希望前瞻計畫能納入農路修建、食安及少子的內容；在外交關係，陳怡潔則表示，執政黨有義務努力突破半死不活的兩岸關係，並希望能捫心自問兩岸政策是否已破功。
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