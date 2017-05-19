黨魁選前最後衝刺 吳陣營找馬英九及前內閣助勢

2017-05-19 10:54

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉明日投票，在選前最後1天，目前聲勢最大的候選人吳敦義陣營，今天除了藉由強調當年宣示釣魚台主權，加強消毒「李登輝第二」的說法，還特別找來前總統馬英九及昔日的吳內閣團隊召開記者會造勢，而為了凸顯吳敦義才是民進黨最害怕的對手，吳陣營今晚在新北市板橋體育場舉辦「義起團結拚過半」造勢晚會，還將特別邀請提出這個看法的前立委朱高正站台演講背書。

馬英九在上午出席吳陣營的「吳敦義與任內閣員有約」記者會時，雖然稱讚吳敦義當年擔任閣揆，台灣經濟成長率佳，甚至長達6季的經濟成長率高達6％，不過，馬英九並未表態說出挺吳，他只強調，未來不論誰當選，落選的人一定要支持當選者，促成黨內大團結，才符合民主原則。

對於媒體要求評估如果一輪投票無人過半，必須進入第二輪投票，吳、洪對決，吳敦義勝選的機率如何？馬英九是否會在第二輪表態？馬、吳兩人都以是「假設性問題」，拒絕回應。

出席這場記者會的前任政務官，包括前外交部長楊進添、前財政部長李述德、前新聞局長楊永明、前政務委員李鴻源、前環保署長沈世宏、前農委會主委陳武雄、前衛生署長楊志良、前行政院秘書長林中森、前客委會主委黃玉振、前公共工程委員會主委范良銹以及前青輔會主委李允傑等人，其中較受矚目的是與親民黨主席宋楚瑜接近的李鴻源。

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