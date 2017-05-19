選黨主席很燒錢！詹啟賢爆：某人競選經費破億....

詹啟賢表示，此次有候選人在黨主席選舉上砸了上億元。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-05-19 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席選舉即將到來，各參選人也運用僅剩的時間拉票、造勢，參選人之一的詹啟賢近日接受媒體訪問時表示，此次黨主席選舉之中，有人花了「9位數」的競選經費。

根據《台灣中評網》報導，詹啟賢接受專訪、被問及：「這次國民黨選舉幾乎是史上最激烈，您覺得這次選舉花費最多的候選人，花了多少？」詹啟賢說：「我不曉得他花了多少，所以很難批評，不過我聽了很多數字啦，吼！九位數唷。」並且解釋：「這是我聽到的，我想八九不離十了，像動員活動、聽說選前之夜也砸了很多錢。」

談到自己的競選經費，詹啟賢表示：「很低，而且我沒有公開募款，也沒有向企業界募款，絕大部分都是自己出，還有幾位老朋友小額的贊助，因為我花費也沒那麼多，我還負擔得起。」

至於選前之夜是否會有「藍營大咖」站台，詹啟賢則回答：「我們是歡迎任何人來，也沒有那種準備、也沒有特別去邀請，但是我們會以一般基層黨員為主，不會去玩過去老式的那一套，國民黨要改變就從這一次開始。」