中監准陳水扁出席餐會 設下「五不」但書

2017-05-19 10:27

［記者楊政郡／台中報導］前總統陳水扁申請出席參加凱達格蘭基金會今下午在台北舉辦的餐會，台中監獄已經做出決定尊重醫療小組安排，但有「五不」的但書，不進入活動會場、不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪為前提。

台中監獄表示，有關前總統陳水扁申請參加「凱達格蘭基金會餐會社區職能治療」活動一案，該基金會具有政治性意涵，其舉辦的募款餐會，亦屬政治性相關活動，前往參加顯然與保外期間不得從事政治及選舉造勢活動之應遵守事項相悖。

中監表示，但高雄長庚醫院醫療小組評估，此活動有助於病情之改善，因此中監尊重醫療小組之醫療安排，同意陳在該次活動「鄰近適當之處所」與朋友見面，但不進入活動會場，不上台、不演講、不談及政治、不接受媒體採訪為前提。

中監表示，此次活動純屬社區職能治療的醫療行為，行程需有神經內科、精神科與受過急救訓練主治醫師、物理治療與呼吸治療復健師隨行，亦需準備氧氣、經皮血氧儀等急救醫療設備與藥物。現場以表達「感謝之意」為宜，避免具有政治性演講及活動，勿踰越保外醫治應遵守之相關規定。