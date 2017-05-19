立法院臨時會開三次 藍委批：消耗國民黨戰力

2017-05-19 10:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院院長林全昨日與民進黨立委討論，確認立法院5月底本會期結束後，預定舉行3次臨時會，來處理年金改革法案及「前瞻基礎建設特別條例」和特別預算。立法院國民黨團首席副書記長林為洲今受訪表示，臨時會高達3次，這是在消耗國民黨戰力。

「消耗戰可能是民進黨戰略！」林為洲表示，國民黨立委在立法院是少數，民進黨用這樣的方式來削弱國民黨能量，消耗國民黨的戰力。

林為洲指出，臨時會開3次這不是好的現象，重大事務都要在臨時會才能解決，完全執政的民進黨須負最大責任，為何在院會中不能處理，每次都要放在臨時會處理的現象並不可取。

據了解，執政黨目前希望6月14至30日第一次臨時會期間，來完成「前瞻基礎建設特別條例」和年金改革法案三讀；7月12至28日第二次臨時會，將送前瞻基礎建設第一期特別預算至立院，行政院長林全赴立院專案報告；第三次臨時會則通過前瞻特別預算。