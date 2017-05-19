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談兩岸政策 吳敦義：如到北京會講一中各表

2017-05-19  09:48

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國民黨主席選舉明日登場，前副總統吳敦義今日上午接受廣播節目訪問，被問及兩岸問題。吳敦義表示，他愛中華民國的立場從未變更過，前總統馬英九「不統、不獨、不武」及「九二共識、一中各表」的方針正確。主持人問，如他選上後到北京，敢不敢講「一中各表」、「中華民國」？吳說：「當然會講的啊。」

吳敦義今上午接受廣播節目「蔻蔻早餐」專訪，做出上述表示。不過，主持人周玉蔻追問，馬英九在「馬習會」未提及「一中各表」，吳敦義說，這需要看場合，馬在會前未講相關論述是扣分，但在閉門會議中有如此表述，又是補分，且「一中各表」就是「你表你的，他表他的」，當著大眾的面「當然就能講啊，因為就不叫『各表』啦」，但內部會議就不同，你講你的，我講我的，堅持我們自己的原則。

至於國民黨主席洪秀柱曾提出「一中同表」，吳敦義說，「我不能說要讓對方高興」，這樣違背中華民國基本原則。

選戰在即，周玉蔻問吳敦義，最大的對手是誰？吳敦義說，最大的對手是自己，其他五名候選人都一樣，都是友善的對手，這是一場君子之爭。至於如何爭取10萬名黃復興黨員支持？吳說，這10萬人不可能全數投他，但說不定有5千、1萬、5萬，比例越高越好。

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  • 前副總統吳敦義今上午接受廣播節目專訪。（取自蔻蔻早餐臉書頁）

    前副總統吳敦義今上午接受廣播節目專訪。（取自蔻蔻早餐臉書頁）

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