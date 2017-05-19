兩岸路線 潘維剛：「九二共識、一中各表」優先

2017-05-19 09:47

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人潘維剛今天上午接受廣播節目專訪被問及兩岸路線問題，她表示，兩岸政策現階段仍應以「九二共識、一中各表」為優先選擇，但她也抱怨，兩岸政策從前總統李登輝主政時代以來，慢慢去中國化，國統會至今都不開會，社會已被改變不自知，馬英九執政8年竟然也沒拉回來，最後2年才想要更改，如今又改了回去。

對於競爭對手吳敦義、洪秀柱最近在兩岸路線上有歧異，潘維剛表示，兩岸政策是國民黨強項，現階段仍應以「九二共識、一中各表」的現狀為優先選擇，蔡英文總統雖講維持現狀，其實是改變現狀。

她指出，過去還有國統綱領、國統會，自從李登輝時代開始轉變，慢慢去中國化，在此情形下，國統會幾乎不開會，當年陸委會的人竟然還不能到中國大陸，這樣怎麼訂兩岸政策？如今國統會已經不再開會，社會已經被改變而不自知，在階段上應該先維持再拉回，過去馬英九執政2年竟然也沒有拉回來，直到最後兩年才想改課綱。

潘維剛並呼籲蔡英文，應該在明天520就職週年提「九二共識」，但綠營有人說蔡英文能夠坐上總統，就是因為不說「九二共識」，顯見面臨獨派壓力，腹背受敵，但她奉勸民進黨，既然完全執政，就應該做一些福國利民的政策，統獨問題只是選舉操作，許多人民也不贊成因為意識型態，犧牲下一代未來發展，期盼蔡英文能從泥淖中走出一條新路。