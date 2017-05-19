快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
選後是否和小英見面？ 吳敦義：不會
2017-05-19 10:00
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席候選人吳敦義今早接受廣播專訪，被問到如果當選，是否會見總統蔡英文？吳敦義先是說，他認為假設性的問題不存在，因為也不知道自己會不會當選，但他強調，不會主動去找執政黨和解，因為人家說不定不要。
吳敦義認為，朝野和解應該是要由執政者先來做，他不覺得在野黨要和執政黨對立，但監督政府本來就是在野黨的職責。
吳敦義說，如果選輸他不會退出國民黨，選贏的話也不會讓其他人退出國民黨，若真的當選的話，會讓大家團結在一起，也會和立委們多溝通。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 李凈瑜向美求援 國會作證搶救李明哲
- 手遊竟審查玩家名字 輸入「中華民國」遭禁
- 立法院臨時會開三次 藍委批：消耗國民黨戰力
- 司改分組決議》剪斷電子腳鐐性侵犯 警可逕行拘提
- 柯建銘：司改結論 立院不會照單全收
網友回應
熱門新聞
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 屏縣南門護理之家大火 4死、56送醫
- 《精品公益》1
- 穩定偏鄉師資 公費生服務6年才能請調
- 路透︰川普團隊「密聯」俄18次
- 豪門女星苦吞第4私生子 富尪包養高中妹射後不理
- 社論》擺脫對中國的觀光依賴
- 自由廣場》法官何必怕滑鼠
- 《雄獅旅遊公布》全台最受歡迎旅遊城市 高雄拿第一
- 曾亡命救回遭槍擊豬哥亮 靈堂通關藏鏡人是他
- （獨家）豬哥亮告別式下月中旬 日期喬不攏原因是…
- 群創每天開門賺1億元 4月大賺41.62億
- 愛河人潮減 議員建議成立風管處
- 咦！木村拓哉又撞臉吳宗憲 都是髮型惹的禍
- 證券行情表、證券表格
- 大幅開放中資來台購屋 聯聚董座︰年輕人更難買房
- 狼師性侵國中女生 判刑1年、賠80萬
- 台東熱氣球嘉年華 光雕音樂會迎賓
- 【小小說】貓為什麼喜歡魚？
- 力勤過期肉 24000公斤恐吃下肚
- 南港茶製場招標 權利金1元變百萬
- 保育綠蠵龜游進金門 10餘年來首見
- 緬懷豬哥亮 文化部長鄭麗君上香
- （影音）谷阿莫正港原創《妖豔賤貨》MV出爐 網友開噴狠虧
- 羅馬女網賽》第一場最難打 辛然配逆轉晉8強
- 揪出蝦味先違法 檢舉人最高可獲1.2億元
- 嚴德發 嚴謹低調獲賞識
- 大帝狂飆39分 騎士季後賽9連勝
- 新壽不動產重估 縮水48億
- 日職》羅德鎖定「大王」？ 本部長說話了
- 台中—新竹國道客運 繞經苗栗有譜
- 向娃被阿飄種草莓 豬哥亮余天瘋在她身上找明牌
- 《北市》有線電視15萬戶未數位化 7月起斷訊
- 憂心川普遭彈劾 歐洲股市下挫
- 再釋善意！台塑麥寮電廠 擬天然氣取代燃煤
- 《2017春夏底妝─輕裸光》餅派美肌
- 美太平洋司令 首登與那國島
- 黑嘉嘉親密之旅 機場認不出老爸
- 自由談》520困境總會過去
- 前跆拳女國手 4年吸金2.8億
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：選後是否和小英見面？ 吳敦義：不會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分