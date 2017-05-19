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選後是否和小英見面？ 吳敦義：不會

2017-05-19  10:00

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席候選人吳敦義今早接受廣播專訪，被問到如果當選，是否會見總統蔡英文？吳敦義先是說，他認為假設性的問題不存在，因為也不知道自己會不會當選，但他強調，不會主動去找執政黨和解，因為人家說不定不要。

吳敦義認為，朝野和解應該是要由執政者先來做，他不覺得在野黨要和執政黨對立，但監督政府本來就是在野黨的職責。

吳敦義說，如果選輸他不會退出國民黨，選贏的話也不會讓其他人退出國民黨，若真的當選的話，會讓大家團結在一起，也會和立委們多溝通。

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  • 國民黨主席候選人吳敦義認為，朝野和解應該是要由執政者先來做。（資料照）

    國民黨主席候選人吳敦義認為，朝野和解應該是要由執政者先來做。（資料照）

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