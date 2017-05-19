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「他」砸上億選黨主席... 邱毅：為了縣市長提名權
2017-05-19 11:03
邱毅質疑：「枱面上六個候選人，誰有能力出的起上億元去選舉？這龐大的競選經費是怎麼來的？」（資料照，記者劉信德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人詹啟賢日前在媒體上爆料表示，某參選人在這次選舉經費上砸了9位數字。前立委邱毅在臉書上表示：「國民黨主席有這麼大吸引力，值得花上億元去爭取嗎？我想為了就是往後的縣市長、立委和議員的提名權吧！」
邱毅意有所指的指出：「詹啓賢爆料，這次國民黨主席選舉有人投入上億元競選經費。詹啓賢沒有明指何人，但大家所認定的對象是一致的。只有依賴大量人頭黨員，必須綁樁、請客、送禮、動員的候選人，才需要花上億元選舉。」
邱毅質疑：「國民黨主席有這麼大吸引力，值得花上億元去爭取嗎？我想為了就是往後的縣市長、立委和議員的提名權吧！問題是枱面上六個候選人，誰有能力出的起上億元去選舉？這龐大的競選經費是怎麼來的？詹啓賢一定已經有了証據，才會在關鍵時刻跳出來向媒體爆料，他應該在今天做更詳細直接的說明。」
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