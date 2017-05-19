| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
 首頁 > 政治

婉拒府秘書長！賴清德透露卸任後要做這件事...

2017-05-19  10:20

〔即時新聞／綜合報導〕總統府昨宣布，總統府秘書長由國安會秘書長吳釗燮接任，但其實總統蔡英文原本屬意的人選是台南市長賴清德，只是賴無意願，最後才改由吳接任。

根據《聯合報》報導，賴清德原本想到國安會歷練，未料賴所屬新潮流系，對於賴的決定多為反對，還反問他台南市長任期結束後，「你要等6年，這6年你有什麼資源？」

賴清德則輕鬆回應，他可以到國外研習，充實自己；至於力勸賴清德先接總統府秘書長的人士，最後了解再勸進也是白勸，才和府方表示「另請高明」。

總統府前秘書長林碧炤去年10月中請辭後，秘書長遲未補實，由副秘書長劉建忻暫代7個月，創下代理最久紀錄；期間台南市長賴清德證實，蔡總統確曾希望他接任總統府秘書長，但他已婉拒。

廣告
  • 賴清德原本想到國安會歷練，卻被反對。（資料照，記者蔡文居攝）

    賴清德原本想到國安會歷練，卻被反對。（資料照，記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 吳釗燮 總統府秘書長 賴清德
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：婉拒府秘書長！賴清德透露卸任後要做這件事...


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.