婉拒府秘書長！賴清德透露卸任後要做這件事...

2017-05-19 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕總統府昨宣布，總統府秘書長由國安會秘書長吳釗燮接任，但其實總統蔡英文原本屬意的人選是台南市長賴清德，只是賴無意願，最後才改由吳接任。

根據《聯合報》報導，賴清德原本想到國安會歷練，未料賴所屬新潮流系，對於賴的決定多為反對，還反問他台南市長任期結束後，「你要等6年，這6年你有什麼資源？」

賴清德則輕鬆回應，他可以到國外研習，充實自己；至於力勸賴清德先接總統府秘書長的人士，最後了解再勸進也是白勸，才和府方表示「另請高明」。

總統府前秘書長林碧炤去年10月中請辭後，秘書長遲未補實，由副秘書長劉建忻暫代7個月，創下代理最久紀錄；期間台南市長賴清德證實，蔡總統確曾希望他接任總統府秘書長，但他已婉拒。