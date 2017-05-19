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童仲彥狂罵李秀環：妳最該感謝「通姦除罪化」！
2017-05-19 09:16
童、李情已逝。（圖取自童仲彥臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕童仲彥毆妻以來話題不斷，昨日李秀環質疑「通姦除罪化」，讓童仲彥暴怒，在臉書狂嗆「最該感謝通姦除罪化的是妳」、「就算我不三不四，妳有什麼資格說三道四？」童、李大戰再度開打！
童仲彥深夜在臉書PO文，開頭第一句就嗆李秀環「妳挺狼師 打臉妳的老王嗎？」他質疑李不懂廢止刑法239條的意旨，還要李「但請多讀書 多看新聞 別扭曲司改國是會議的用心」。
童仲彥重提李秀環要他別告「老王」的往事，還引用「通姦除罪化」內容，表示「要告就要連第三者一起告」、「我不怕 妳怕什麼？」接著童開始攻擊李秀環是離婚慣犯，認為她無法代表循規蹈矩的婦女發言，要李閉嘴。
童仲彥認為李秀環於私「最該感謝通姦除罪化」，於公「妳得先做做功課 不該多話」，他還酸李秀環酒駕「94愛喝94狂？」，砲火相當猛烈。
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