手遊竟審查玩家名字 輸入「中華民國」遭禁
FOG遊戲會審查關鍵字，記者無法輸入中華民國。（記者郭安家翻攝）
〔記者郭安家／綜合報導〕今年世界營收第二名的手遊Fate／Grand Order（命運-冠位指定，簡稱FGO）由智冠集團在台灣行銷營運，智冠董事長王俊博日前還說，「目標將超越日本及中國上市的成績」。FGO昨天在台港澳上市，但台灣玩家紛紛發現，遊戲竟然會審查玩家輸入的名字，禁用「中華民國」、「六四」、「富士康」甚至「馬英九」。
FGO昨上市，但不少玩家輸入這些名字發現，遊戲顯示「用戶名不正確」、「用戶名包括敏感詞」、「此玩家名中包含敏感詞」，只能點「關閉」重輸入名字。玩家們昨下午在巴哈姆特論壇分享心得，有人說，「所謂港澳台版，也逃不了政治監控，和『陸服』只有字體上的差異」、「台版代理的遊戲越來越有對岸之風了，這個禁語也太多，逼死誰！」
巴哈姆特論壇的網友測試發現，不管以繁體或簡體輸入「天安門」，都會被遊戲公司「河蟹」。記者實測也發現「習近平」、「蔡英文」、「馬英九」、「台獨」、「革命」、「民主」、「茉莉花」、「中共」、「天主教」、「基督」、「阿扁」、「林保華」、「馬克思」、「羅福助」也都禁用。詭異是，記者也無法輸入智冠董事長「王俊博」的名字。
所幸，遊戲目前未禁「習包子」、「64」。至於「西藏獨立」，簡體字則遭到禁用，不過仍可以輸入繁體字，但「中華民國」4字，簡體字、繁體字都被禁用。
巴哈姆特的網友們也發揮創意，取名為「壺精掏」（音似胡錦滔）、「席禁蘋」（音似習近平），甚至取名倒過來唸的名字，如「件事門安天」、「店賣專子包席」，甚至或取名為「羽白包子」、「添氨門事件」、「臺灣國中國市」。
記者效法網友以「中國統一」名字登入，發現並未被列為敏感字眼，終於可登入遊戲。未料，有網友私訊記者說，有玩家已收到中國簡體字用語的簡訊，擔心玩家個人資料會不會「都在中國了？」
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