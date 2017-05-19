快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
吳釗燮接府秘書長 綠委：不排除有機會接閣揆
2017-05-19 09:07
〔即時新聞／綜合報導〕總統府昨宣布新人事，總統府秘書長由國安會秘書長吳釗燮接任，國安會秘書長由現任國安會首席諮委嚴德發升任，預計下週交接。
本報報導，總統府前秘書長林碧炤去年10月中請辭後，懸缺至今，由副秘書長劉建忻暫代7個月，創下代理最久紀錄。趕在520之前，總統府秘書長人事終於拍板，據了解，這項人事安排是變動最小及功能補位的考量。
《蘋果日報》報導，有未具名資深綠委透露，總統府秘書長一職，在民進黨一項被視為閣揆養成班，包括張俊雄、游錫堃等前閣揆都曾先當過府秘，吳釗燮專長在國際外交，與國內政壇和地方關係不夠深，在擔任府秘時可加強磨練，不排除吳有機會接閣揆。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 吳釗燮
政治‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 屏縣南門護理之家大火 4死、56送醫
- 豬哥亮身後事內幕重重 家屬神隱身不由己
- 1死22傷 時報廣場車禍影片曝光！
- 《2017春夏底妝─輕裸光》偽素顏當道
- 【人生護理站】遠行的心情
- 米蘭時尚教主 閃亮白布鞋
- 小小解說員 看板+平板細數台灣史
- 伊朗總統大選 羅哈尼呼聲高
- 昔日戰友 期待落空 守護民主平台重批蔡政府
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 蝦味先原料過期3年 裕榮停工停業
- 韓國京畿道物產展 泡麵辣登場
- 朋友高歌 台下沒鼓掌 醉男翻桌打傷警
- 澎派水果饗宴 山上五寶入菜
- 久石讓攜手麥斯基 經典聯演《送行者》
- 兄怨累又厭煩…其實「喘息服務」可替手
- 黑嘉嘉親密之旅 機場認不出老爸
- 問鼎法國總統敗選 雷朋轉戰國會議員
- 大幅開放中資來台購屋 聯聚董座︰年輕人更難買房
- 南門護理之家火警 歷年稽查都合格
- 電線被剪、燈被偷 「光耀福鹿溪」險失色
- 今夏出國玩 亞歐漲美加跌
- 撞見嫂子偷漢 報馬仔遭老大逼喝尿
- 「婆婆的店」俗擱大碗 愛心照顧弱勢者的胃
- 艾多根訪美 隨扈打人
- 議員爆料 5國小沒自來水
- 歷時8年拍攝 台中歌劇院紀錄片28日全球首播
- 網購貨到付款糾紛多 賣家神隱退貨難
- NBA》隊友湯普森未入選最佳陣容 格林不滿爆粗口
- 鐵鎚打爆員工頭 報警謊稱他睡死
- 華南金控少棒》新北轟垮雲林 高市再見安
- 太魯閣合流露營區搶手 端午連假估秒殺
- 太陽能玻璃免貨物稅 政院通過
- 《奇幻大自然》4
- 徐總、洪總治軍嚴 林振賢看出不同
- 高科技敷料幫忙 炸傷乩童免植皮
- 巴西總統教唆封口 被密錄爆料
- 大餅拇指傷疤 找「陶鎔大帝」畫押
- 細數週年成績單 林全：除弊興利有成
- 毒品犯藏匿中國避責 偷渡返台自首被判刑
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：吳釗燮接府秘書長 綠委：不排除有機會接閣揆
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分