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吳釗燮接府秘書長 綠委：不排除有機會接閣揆

2017-05-19  09:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統府昨宣布新人事，總統府秘書長由國安會秘書長吳釗燮接任，國安會秘書長由現任國安會首席諮委嚴德發升任，預計下週交接。

本報報導，總統府前秘書長林碧炤去年10月中請辭後，懸缺至今，由副秘書長劉建忻暫代7個月，創下代理最久紀錄。趕在520之前，總統府秘書長人事終於拍板，據了解，這項人事安排是變動最小及功能補位的考量。

《蘋果日報》報導，有未具名資深綠委透露，總統府秘書長一職，在民進黨一項被視為閣揆養成班，包括張俊雄、游錫堃等前閣揆都曾先當過府秘，吳釗燮專長在國際外交，與國內政壇和地方關係不夠深，在擔任府秘時可加強磨練，不排除吳有機會接閣揆。

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  • 總統府昨宣布新人事，總統府秘書長由國安會秘書長吳釗燮接任。（資料照，記者簡榮豐攝）

    總統府昨宣布新人事，總統府秘書長由國安會秘書長吳釗燮接任。（資料照，記者簡榮豐攝）

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