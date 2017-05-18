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通姦罪擬除罪化 律師、法官這麼看...
2017-05-18 23:42
〔記者黃欣柏／台北報導〕司改國是會議今決議將通姦除罪化，或者取消現行可單獨對配偶撤告的條款，法界人士對此多表贊同，但也有律師憂心，實務上許多元配狀告小三，要的並不是錢，而是讓對方「背前科」、「上法院」，台灣民眾的接受程度有待觀察。
律師廖芳萱指出，通姦罪的立法法意，原是為了保護婚姻的忠貞，但「感情沒了就是沒了」，夫妻感情不會因為刑罰而回復，何況私人感情與公共利益毫無關係，確實不需要公權力以刑罰介入，其衍生的財產等問題，只要透過民事求償就可以解決。
至於取消可單獨對配偶撤告的規定，廖芳萱指出，實務上曾有人藉職權侵犯下屬，再聯合老婆以通姦罪要脅對方不得提告，如不取消相關規定，只會出現犯錯者沒事、受害者挨告的狀況，非常不合理。
律師周武榮也認為，目前我國所有告訴乃論罪中，僅有通姦罪可以個別撤告，最後變成「女人為難女人」，還有人偷情後用通姦罪逼迫對方分手，甚至藉此賺一筆和解金，確實有檢討之必要。
但周武榮也坦言，國內很多人提告通姦都是為了「出一口氣」，希望讓對方擔負妨害家庭的惡名，且若循民事訴訟解決，被告可以不用親自出庭，讓對方到法院接受「社會公審」的目的也就無法達成，以台灣目前的社會氛圍而言，恐怕不易被接受。
周武榮另提到，目前元配以刑事附帶民事的方式提告，可以不用另繳裁判費，未來若通姦除罪化，就必須直接提民事訴訟，得先預繳一定比例的裁判費，請求金額勢必因此無法拉高，這也可能是民眾所顧慮的問題。
台北地院一名資深法官指出，通姦罪可單獨對配偶撤告，是一種考量民情的立法方式，其目的是為了保留夫妻破鏡重圓的可能性，但目前多數通姦案件都只有小三判刑，形同變相保障真正背叛婚姻的人，已偏離原本的立法意旨，樂見未來修法調整。#
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