雖不滿意小英 54.7％支持她繼續領導國家
台灣民眾對小英雖有失望，但仍願給執政者機會；有54.7%支持她繼續領導國家，與小英當選時的得票率相當。（財訊提供）
〔記者鍾麗華／台北報導〕根據《財訊》最新民調發現，蔡英文總統的滿意度跌破四成，來到39.4%，不滿意度也突破五成為52%，但若與一年前相較，民眾對還未上任的新政府可是充滿期待，從看好小英執政的66%，到如今的滿意度低盪，蔡總統聲望滑落的速度實在驚人。
行政院長林全情況也一樣，滿意與不滿意度分別為33.6%與54.7%，和上次的34%與51%相較，正反兩者差距也擴大了。
台灣民眾對小英雖有失望，但仍願給執政者機會；有54.7%支持她繼續領導國家，與小英當選時的得票率相當。
根據民調顯示，對於蔡政府進行的一連串改革，有41%認為太急躁，認為太慢或速度剛剛好的，各約25%；有五成軍公教人員認為改革太急，國民黨與親民黨支持者更有六成持這種觀點；反之，時代力量有42%、民進黨有35%則認為改革太慢。這兩股截然不同力量的拉扯，可以想見小英民調不高的原因。
《財訊》指出，也許是受到街頭動盪氣氛的影響，對於蔡總統未來的執政信心一樣被逆轉跌破五成，為45%對比50%，最沒信心的以40與50歲族群為最，這群人也是最不滿英全政府的一群人，這一年來的民調大都呈現這種趨勢；而60歲以上的人，則是小英最主要支持者，幾乎在各項議題都採取較寬容態度。
報導指出，在短短一年間民調崩跌如此快速的主因有二：首先是小英上台後進行的一連串改革，先天上必定得罪一部分人，若手法不夠精準到位，反彈更大；另一方面，改革的幅度與速度若不能讓原本的支持者滿意，則會讓蔡政府兩頭落空。
《財訊》這項調查委託山水民意研究公司執行，訪問時間為5月8日至9日，有效樣本為1085人，在95％的信心水準下，誤差約正負2.96個百分點。
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