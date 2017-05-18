| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
 首頁 > 政治

雖不滿意小英 54.7％支持她繼續領導國家

台灣民眾對小英雖有失望，但仍願給執政者機會；有54.7%支持她繼續領導國家，與小英當選時的得票率相當。（財訊提供）

2017-05-18  23:36

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據《財訊》最新民調發現，蔡英文總統的滿意度跌破四成，來到39.4%，不滿意度也突破五成為52%，但若與一年前相較，民眾對還未上任的新政府可是充滿期待，從看好小英執政的66%，到如今的滿意度低盪，蔡總統聲望滑落的速度實在驚人。

行政院長林全情況也一樣，滿意與不滿意度分別為33.6%與54.7%，和上次的34%與51%相較，正反兩者差距也擴大了。

台灣民眾對小英雖有失望，但仍願給執政者機會；有54.7%支持她繼續領導國家，與小英當選時的得票率相當。

根據民調顯示，對於蔡政府進行的一連串改革，有41%認為太急躁，認為太慢或速度剛剛好的，各約25%；有五成軍公教人員認為改革太急，國民黨與親民黨支持者更有六成持這種觀點；反之，時代力量有42%、民進黨有35%則認為改革太慢。這兩股截然不同力量的拉扯，可以想見小英民調不高的原因。

《財訊》指出，也許是受到街頭動盪氣氛的影響，對於蔡總統未來的執政信心一樣被逆轉跌破五成，為45%對比50%，最沒信心的以40與50歲族群為最，這群人也是最不滿英全政府的一群人，這一年來的民調大都呈現這種趨勢；而60歲以上的人，則是小英最主要支持者，幾乎在各項議題都採取較寬容態度。

報導指出，在短短一年間民調崩跌如此快速的主因有二：首先是小英上台後進行的一連串改革，先天上必定得罪一部分人，若手法不夠精準到位，反彈更大；另一方面，改革的幅度與速度若不能讓原本的支持者滿意，則會讓蔡政府兩頭落空。

《財訊》這項調查委託山水民意研究公司執行，訪問時間為5月8日至9日，有效樣本為1085人，在95％的信心水準下，誤差約正負2.96個百分點。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 民調 滿意度 總統 蔡英文 財訊
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜香旗魚
泰式✧蝦仁涼粉
南洋甜點✧娘惹糕
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：雖不滿意小英 54.7％支持她繼續領導國家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.