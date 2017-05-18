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後天就要投票 詹啟賢爆料：有黨員未收到投票通知單
2017-05-18 20:56
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉後天就要投票，候選人詹啟賢今晚在臉書爆料，指稱接獲支持者來電，雖已依規定期限內繳交黨費，卻遲未收到投票通知單，經查詢證實為黨部作業疏失，漏登黨員繳費紀錄，詹啟賢還說，此一情況為數不少，在各地都有類似情事發生，黨中央應該盡快處理，確保黨員投票的基本權利。
對此，國民黨文傳會副主委胡文琦回應，各地方黨部於五月一日至三日公告選舉人名冊，依規定若黨員發現名單有遺漏，可於五月五日下午四點之前，憑繳納黨費收據前往各地黨部辦理補正。
他表示，二月一日後國民黨辦理大量解僱，人力明顯不足，如果確有造成類似疏失，應該僅屬個案，如果當事人有不服，可以向各縣市選監小組提出申覆，但他也強調，如果當事人沒有閱覽名冊，個人也應負起一點疏失責任。
不過，詹啟賢認為，雖有開放查詢選舉人名冊，讓黨員確認是否具有投票資格，但多數黨員基於信賴原則，未必會到所屬黨部查詢，「既然發生此一選務上的重大瑕疵，黨中央應絕不能輕率應付，必須有一個明快的交代。」
詹啟賢還說，這次選舉過程中，人頭黨員爭議不斷，具投票權黨員總數由二十二萬多暴增至四十五萬多人，如今又發生這種情況，造成人頭黨員可投票，現有黨員卻沒票可投，荒謬至極，黨中央絕不能坐視不管，任由黨員權利被做掉了！
詹啟賢並呼籲黨員同志，立刻檢查有無收到投票通知單，如果有繳黨費、黨權無虞，卻沒有收到投票通知單，要馬上向所屬黨部查詢，或向他的競選辦公室檢舉，一起來捍衛這次選舉的公正性。
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