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兩岸關係論述 洪秀柱暗批吳敦義不敢說真話

2017-05-18  20:29

〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的國民黨主席洪秀柱今晚接受網路媒體專訪，談到兩岸政策路線問題時，暗批競爭對手吳敦義的兩岸關係論述，不敢說真話，對於「九二共識」中兩岸共謀未來的統一，「為何這個部分都不講？」

此外，對於吳敦義四月二十七日接受同一家網路媒體專訪時曾被問及，未來國民黨應否繼續凸出對國家統一的立場，當時吳明確表態「沒有必要」，理由是談統不切實際，但獨也不可能，還說如果想要被統，只要到福州、上海去住，就可以實現，主持人詢問吳的談話是否與她有差別？洪秀柱立即答覆，「當然有差別」，她還說，吳敦義說這種話，「我心裡滿難過的」。

洪秀柱表示，吳敦義說台灣要獨不可能，統人家沒能力，被統又不願意，這點她承認現狀確實如此，「但能因為這樣不談統？今天你讓獨不斷講，台獨借殼上市怎麼辦？如果你一直不講，人家一直朝獨的方向講」，這樣把國民黨的精神都消滅掉，中華民國的正當性被消滅掉。

她並表示，吳敦義說要被統，就去大陸住，這對於現在住在大陸的台商是情何以堪？今天做為一個負責的政黨，應該按照未來統一的憲法，幫台灣想到一條生路，「這是我和他們的不一樣」。

洪秀柱強調，「就是因為我們一直不講（統），一直倒退，才會造成『曾蔘殺人』，這是不對的」，「現在不談，永遠不談，你就變成獨」，她還說，現在談，是要告訴民眾走什麼路，所以她才會主張兩岸簽署和平協議，國民黨應該研究推動以和平協議終結兩岸敵對狀態。

洪秀柱還說，「他們有人」說「九二共識、一中各表」，一定要連在一起說，但政治人物應該講真話，民進黨一天到晚說謊，藍營則是不敢說真話，只敢說部分。

她進一步指出，「九二共識」不是只有「一中各表」，還有兩岸都堅持「一個中國」原則，而且兩岸要共謀未來的統一，「為何這個部分都不講？」中華民國憲法明定因應統一前的需要，「民進黨要搞獨，不談統也就算了，國民黨為何不敢講憲法是謀求未來統一的憲法？」

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  • 國民黨主席候選人洪秀柱。（資料照，記者方賓照攝）

    國民黨主席候選人洪秀柱。（資料照，記者方賓照攝）

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