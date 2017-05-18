兩岸關係論述 洪秀柱暗批吳敦義不敢說真話
〔記者施曉光／台北報導〕競選連任的國民黨主席洪秀柱今晚接受網路媒體專訪，談到兩岸政策路線問題時，暗批競爭對手吳敦義的兩岸關係論述，不敢說真話，對於「九二共識」中兩岸共謀未來的統一，「為何這個部分都不講？」
此外，對於吳敦義四月二十七日接受同一家網路媒體專訪時曾被問及，未來國民黨應否繼續凸出對國家統一的立場，當時吳明確表態「沒有必要」，理由是談統不切實際，但獨也不可能，還說如果想要被統，只要到福州、上海去住，就可以實現，主持人詢問吳的談話是否與她有差別？洪秀柱立即答覆，「當然有差別」，她還說，吳敦義說這種話，「我心裡滿難過的」。
洪秀柱表示，吳敦義說台灣要獨不可能，統人家沒能力，被統又不願意，這點她承認現狀確實如此，「但能因為這樣不談統？今天你讓獨不斷講，台獨借殼上市怎麼辦？如果你一直不講，人家一直朝獨的方向講」，這樣把國民黨的精神都消滅掉，中華民國的正當性被消滅掉。
她並表示，吳敦義說要被統，就去大陸住，這對於現在住在大陸的台商是情何以堪？今天做為一個負責的政黨，應該按照未來統一的憲法，幫台灣想到一條生路，「這是我和他們的不一樣」。
洪秀柱強調，「就是因為我們一直不講（統），一直倒退，才會造成『曾蔘殺人』，這是不對的」，「現在不談，永遠不談，你就變成獨」，她還說，現在談，是要告訴民眾走什麼路，所以她才會主張兩岸簽署和平協議，國民黨應該研究推動以和平協議終結兩岸敵對狀態。
洪秀柱還說，「他們有人」說「九二共識、一中各表」，一定要連在一起說，但政治人物應該講真話，民進黨一天到晚說謊，藍營則是不敢說真話，只敢說部分。
她進一步指出，「九二共識」不是只有「一中各表」，還有兩岸都堅持「一個中國」原則，而且兩岸要共謀未來的統一，「為何這個部分都不講？」中華民國憲法明定因應統一前的需要，「民進黨要搞獨，不談統也就算了，國民黨為何不敢講憲法是謀求未來統一的憲法？」
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 吳釗燮接總統府秘書長 嚴德發接國安會秘書長
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 高雄斷頭命案 葉毓蘭：社會縱容砍銅像頭的結果
- 總統府便衣憲兵 下月變「黑衣人」
- 邀吳敦義參加青年會「義」 連勝文挺吳盡在不言中
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 直擊！虛弱發抖靠人攙扶 謝金燕桃機現身赴美
- 空襲警報！萬安40號演習登場 人車燈火管制
- 真子公主婚後將失去皇族身分 日君主政體恐面臨繼承危機
- 補教師上吊 錄影給前妻：對不起…
- 帝舵巴塞爾新品 迷彩隨附
- 歷時8年拍攝 台中國家歌劇院紀錄片28日首播
- 出國領出席費？4議員︰非詐領已退回
- 野餐食光 小物酌小酒
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 併購效應發威 矽力Q2看俏
- 106年國中會考明天下午開放看考場
- 1份導覽折頁成本68元 議員批納稅錢亂花
- 玉山杜鵑花季 含苞待放花況可期
- 機場捷運通車第一次！ 萬安演習過程平順
- 豬哥亮大腸癌病逝 小炳想念大炳悲從中來
- 水果5寶入菜 台南山上創意料理展現在地特色
- 第一名不是帥、有錢 女生心中理想男性大公開
- 靈堂內幕》憂3億賭債債主暴衝上門 地方暗樁鎮守豬哥亮靈堂
- 香草紅藜包入肉粽 美味健康過端午
- 上半年(Android機王)大戰 全員到齊 Sony XZ Premium台灣全球首發 明午預購 開價2.49萬元
- 小學生造句懷念豬哥亮 網友：他在天上會感動到哭...
- 女歌手入圍金曲敲開心 卻忙著幹這檔事
- 警民合作攔阻詐騙案件 獲李進勇表揚
- 54款除濕機恐引發自燃 經濟部標檢局籲停用
- 搶攻智慧家庭市場 聯發科推出新款系統單晶片
- 中壢普忠路路平 民眾有感稱讚
- 資深男星爆拍戲潛規則 「別和女明星靠太近」
- 川普政治風暴延燒 開發金：美債可作為市場信心指標
- 張菲邢峰送好友 3巨頭留遺憾
- 彭淮南卸任前最後任務 從美匯率操縱觀察名單除名
- 文化新地標！ AIT現址將蓋台北音樂與圖書中心
- 國中會考 中投區明下午開放看考場
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- FBI查弗林 川普曾要柯米放手
- 左中右聯合執政 法內閣男女各半
- 如何面對兒童性騷擾 人本和世新合辦工作坊
- 川普「通俄門」重創美股 歐股今開盤再下跌
- 自由廣場》三級機關首長政治任命 弊大於利
標題：兩岸關係論述 洪秀柱暗批吳敦義不敢說真話
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email