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彰化縣長之爭提前開打？ 綠營力挺前瞻 砲打藍委

2017-05-18  21:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣下屆縣長之爭提前浮上檯面？民進黨彰化縣黨部今天在鹿港統一度假村舉辦力挺前瞻計畫記者會，並砲火猛攻藍營立委王惠美，對此，王惠美強調，不是反對建設，但不應該債留子孫，也沒有解決台灣所面對的困境。

魏明谷強調，前瞻建設就是為解決未來的問題，就像是爸爸借錢貸款來買房子留給子孫，爸爸付了一半的錢，讓兒孫付另一半的錢，難道這也可以說是「債留子孫」，為了台灣的未來，支持前瞻計畫就不該分藍綠。

由於今天力挺前瞻計畫的文宣看板，就直接點名王惠美，民進黨彰化縣黨部主委黃振彥表示，希望選舉時強調「在地」的立委，為了地方的發展，不要在立法院打壓抗爭，反對前瞻建設。

由於王惠美目前被視為國民黨參選下一屆彰化縣長的強棒人選，今天被綠營點名，對此，王惠美強調，她不是反對建設，她是不希望債留子孫，尤其是前瞻建設把大多數資源都放在六都，她要求的是城市公平分配，而不是讓貧富差距擴大的前瞻建設。

魏明谷強調，今天不是針對王惠美，而是全縣藍營區域立委只有王惠美，主要是呼籲為了台灣建設，支持前瞻計畫應該不分藍綠。

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  • 民進黨彰化縣黨部全力挺前瞻建設，看板直接點名藍營立委王惠美，火藥味十足。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣黨部全力挺前瞻建設，看板直接點名藍營立委王惠美，火藥味十足。（記者劉曉欣攝）

  • 民進黨籍彰化縣長魏明谷強調，支持前瞻，應該不分藍綠。（記者劉曉欣攝）

    民進黨籍彰化縣長魏明谷強調，支持前瞻，應該不分藍綠。（記者劉曉欣攝）

  • 民進黨彰化縣黨部全力支持前瞻建設。（記者劉曉欣攝）

    民進黨彰化縣黨部全力支持前瞻建設。（記者劉曉欣攝）

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相關關鍵字： 前瞻 彰化縣長選舉 王惠美 魏明谷
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