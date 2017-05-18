立院初審租賃條例 房東收押金不得逾2個月租金

2017-05-18 19:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為健全租賃市場制度，改善層出不窮的惡房東問題，立法院內政委員會今日審理「租賃住宅市場發展及管理條例草案」，先行通過部分條文，明定房東向房客收取押金，不得超過2個月租金總額。

朝野立委今日就租賃草案展開逐條審議，一整天下來僅審到第十條條文，將原本法案名稱「租賃住宅市場發展條例」納入「管理」兩字，改成「租賃住宅市場發展及管理條例」，並定義「租賃住宅」指以出租供居住使用的建築，「租賃住宅服務業」則為「租賃住宅代管業」及「租賃住宅包租業」。

今日通過條文規定，供休閒或旅遊為目的，由政府或其設立的專責法人及機構經營管理者，以及租賃期未達30天，皆不適用該條例。內政部次長花敬群表示，市面上租金以1個月計算，所以才設定為30天。

條文也規定，承租人毀損租賃住宅或附屬設備，不修繕、不支付相當的賠償，或者有遲付租金達2個月租額，經催告仍拒繳，出租人得提前終止租賃契約，但須在終止前15日以書面通知。

據通過條文，承租人未經出租人書面同意，將租賃住宅轉租於他人，出租人亦得提前終止租賃契約，須在終止前15日以書面通知。

為保障房客權益，避免遭蒙不實廣告欺騙，條文也明定，出租人提供租賃住宅廣告內容應與事實相符，媒體經營者明知廣告租賃住宅面積、屋齡、樓層及法定用途與事實不符者，就承租人因信賴該廣告所受的損害，須與出租人負連帶責任。