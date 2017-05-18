司改國是會議決議：自主墮胎年齡從20歲降至18歲

2017-05-18 20:08

〔記者張文川／台北報導〕司法改革國是會議第5組今通過多項重大決議，其中，也決議建議修訂優生保健法「未滿20歲須法定代理人同意才可實施人工流產」的規定，改為滿18歲的未成年人可自行決定，未滿18歲者若與法定代理人意見不同，應由司法或行政機關介入決定；並建議修法，增設「已婚婦女須配偶同意才可人工流產」的例外條款，以保障遭家暴或正在打離婚官司的婦女權益。

分組會議中討論未成年人的人工流產修法議題，初步決議建請修正優生保健法第9條，關於未成年人與有配偶婦女的人工流產決定權規定，以落實女性自主權，並在意見不一時，適度引入司法及行政爭端解決機制。

決議指出，現行優生保健法第9條第2項，未滿20歲者一旦懷孕，而欲實施人工流產，無任何例外，均須法定代理人同意才可進行，國是委員們認為這將迫使未成年人，若未得到法定代理人同意，而要進行人工流產時，只能尋求密醫或其他違法管道，此法條違反兒童少年身心保護精神與國際規範，建議主管機關應即刻研議修法。

分組並具體建議修法方向，滿18歲以上的未成年可自行決定是否人工流產，而未滿18歲者在與法定代理人的意見不一時，應設有司法或行政機關介入的機制，以協助未成年人做成決定，以保護其身心健全。

同樣是優生保健法第9條第2項，現行也規定，已婚婦女欲以「懷孕或生產影響其心理健康或家庭生活」為由施行人工流產時，均須獲得配偶同意，沒有例外條款，也完全不考慮懷孕者在婚姻中，是否遭受家暴、或其他婚姻無法維持的情事，迫使受暴婦女、或已在進行離婚程序的婦女，可能受限於這項規定，而無法實施人工流產，或遭受其他不利的壓迫，分組建議這也應一併修改。

分組建議，應增設人工流產不須得到配偶同意的例外條款；縱使沒有例外情況，當已婚的懷孕婦女與配偶意見不一致時，應設有司法或行政機關之爭端解決機制，使已婚懷孕婦女的生育自主權獲得保障。