啟動新營客轉區招商 議員批不應踢皮球
2017-05-18 19:31
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市新營客轉專區限建30年，市府前年進行土地重劃。市議員李退之今天質詢表示，當時動土時，市府向地主們描繪站體開發完成後的基地願景，讓地主願意把土地交托給市府，進行重劃工程，但近日地主卻發現，領回的土地是產業專用區，限制重重，地形狹長不利使用，民怨沖天。官員不應對此專區招商責任互踢皮球，而應勇於承擔。
經發局長方進呈說，重劃後土地是民間的，若廠商有意願，也符合進駐資格，經發局會來協助媒合。如果同一街廓的地主，大家都有共識，成功的機會也比較大，市府也可協助來爭取。
李退之說，新營客轉專區報告的願景，站體周邊規劃很多產業進駐，一片榮景，近日地主發現事實不是這樣。原先以為是最好的商機，且被禁建卅年，地主因此還掛白布條抗議，好不容易等到開發完成要進行最後的土地分配，表面上地主拿回的地全部可以臨街，但實際上每戶都是面寬4.7米，深30米，仿佛回到從前的老街建築。
李退之說，新營客轉專區單純要靠運輸來帶動專區開發是不可能的，如以現有地主的個人力量，去招商全區開發，也是不可能。市府應立刻成立一個跨局的招商團隊，帶頭去做新營客轉專區內產業專區的招商，爭取大企業在專區內設廠，同時給予區內地主更多的土地使用方便，讓客轉專區成為帶動溪北區經濟繁榮的重要建設。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 吳釗燮接總統府秘書長 嚴德發接國安會秘書長
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 柯建銘轟司改國是會議 立法院不會照單全收
- 違反性平工作法 Uniqlo、生活工場遭點名改善
- 趁夜黑風高處理掉中山橋？ 柯P：只是開玩笑啦
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 直擊！虛弱發抖靠人攙扶 謝金燕桃機現身赴美
- 鶯歌工商陶藝教學 師徒制學精髓
- 花蓮玉里高中完全免試入學 餐飲科爆滿
- 蔣砲未竟「美」夢…有舞台薪水高 大王旅日比較好
- 台日關係協會揭牌 日方盼共建「世界少見友情」
- 自來水管線 95校40年沒換過
- LINE傳鹹濕訊息「妹妹汁」 小三挨告要賠
- 豬哥亮延宕病情仙逝 好友石英感嘆這樣說
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 警民合作攔阻詐騙案件 獲李進勇表揚
- 可樂館標台灣「國」中官媒崩潰 網友批譁眾取寵
- 全台15縣市紫外線過量 外出注意防曬
- 高行健藝術節開跑 高行健：台灣是我的故鄉
- 台中3歲童想媽媽 冒雨騎車1公里尋母
- 美決定維持暫停制裁伊朗核計畫
- 裝睡的人叫醒了！中國網站賠錢刪盜版
- 防香蕉「價崩」 農委會提早啟動促銷機制
- 設小招牌 議員批如大海撒鹽
- 蝦味先涉用過期原料 屏縣首日下架448包
- 國中小教科書 下學年起一套漲5到10元
- 譚詠麟香港助唱 讚五月天像大家庭
- 想吃吃看嗎？ 這些漂亮冰棒的原料其實是汙水！
- 不知萬安演習！ 竊賊落網「怎麼都是警察」
- 天外天劇場 議員︰拆除恐進入倒數
- 資安業者推免費工具 可檢查「WannaCry」漏洞
- 驚！彰縣抽驗端午食材 鹼粽竟驗出硼砂
- 微思客》面對剝削，你站在哪邊？市場均衡下被忽略的權力關係
- 重聽翁看電視睡著 鄰嫌吵縱火
- 想哭變種成「想要妹妹」！駭客：還有更多病毒碼
- 健行長腿校花 網路節目秀防身術爆紅
- 裸肌造福金智媛 朴敘俊《三流之路》開收視公約
- 淡二漁港遊艇碼頭啟用 可停35艘
- 食材抽驗 6校農藥殘留超標
- 搖滾世大運千人共演 挑戰世界紀錄
- 台南》公幼搶破頭 擬推「私幼公立化」
- 2017天下第一攤 13金獎得主今出爐
- 校狗生病了 五股國中學生殺「豬公」付醫藥費
- 糯米飄藥水味 還有15%混充米
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：啟動新營客轉區招商 議員批不應踢皮球
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分