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啟動新營客轉區招商 議員批不應踢皮球

2017-05-18  19:31

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市新營客轉專區限建30年，市府前年進行土地重劃。市議員李退之今天質詢表示，當時動土時，市府向地主們描繪站體開發完成後的基地願景，讓地主願意把土地交托給市府，進行重劃工程，但近日地主卻發現，領回的土地是產業專用區，限制重重，地形狹長不利使用，民怨沖天。官員不應對此專區招商責任互踢皮球，而應勇於承擔。

經發局長方進呈說，重劃後土地是民間的，若廠商有意願，也符合進駐資格，經發局會來協助媒合。如果同一街廓的地主，大家都有共識，成功的機會也比較大，市府也可協助來爭取。

李退之說，新營客轉專區報告的願景，站體周邊規劃很多產業進駐，一片榮景，近日地主發現事實不是這樣。原先以為是最好的商機，且被禁建卅年，地主因此還掛白布條抗議，好不容易等到開發完成要進行最後的土地分配，表面上地主拿回的地全部可以臨街，但實際上每戶都是面寬4.7米，深30米，仿佛回到從前的老街建築。

李退之說，新營客轉專區單純要靠運輸來帶動專區開發是不可能的，如以現有地主的個人力量，去招商全區開發，也是不可能。市府應立刻成立一個跨局的招商團隊，帶頭去做新營客轉專區內產業專區的招商，爭取大企業在專區內設廠，同時給予區內地主更多的土地使用方便，讓客轉專區成為帶動溪北區經濟繁榮的重要建設。

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  • 李退之要求啟動新營客轉區招商，官員不應踢皮球。（記者蔡文居攝）

    李退之要求啟動新營客轉區招商，官員不應踢皮球。（記者蔡文居攝）

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