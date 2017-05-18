嘉縣前議員張嘉瀧病逝 享壽70歲

2017-05-18 18:26

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣前縣議員、嘉義縣商業會理事長張嘉瀧今天清晨因病逝世，享壽70歲，他曾擔任雲林縣水林鄉農會理事長、第14、15屆嘉縣議員，其妻為現任第18屆縣議員黃芳蘭，夫妻倆長期在地耕耘，地方人士聞及死訊相當震驚，紛趕往民雄鄉住家靈堂致哀。

張嘉瀧擔任8年議員期間，太太黃芳蘭常跟在身旁服務選民，黃當選本屆縣議員後，退出政壇的張嘉瀧也在服務處協助做選民服務。

據了解，張長期罹患肝病，3天前病況急轉直下，今天凌晨從醫院接回家，清早6點在住家安詳離世。