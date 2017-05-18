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7月調整內閣？ 總統府：空穴來風

2017-05-18  18:27

〔即時新聞／綜合報導〕針對有媒體報導稱，綠營有聲音傳出，不排除7月再有內閣調整，總統府發言人黃重諺對此表示，「這個訊息是空穴來風」。

《蘋果日報》報導指出，總統蔡英文執政將滿週年，民調表現卻與剛上任有明顯落差，加上政策溝通不佳，引發民怨，以及去年一例一休、日本食品輸台等政策爆發爭議，部會首長卻未及時出面說明，讓火直燒府院，這些問題都讓蔡英文感到不滿，因此傳出內閣不排除會在7月再做出調整。

據《中央社》報導，總統府發言人黃重諺被問及此事時回應，指民調各自不同，但能看出台灣社會及人民關切改革，也一致認為相關的改革必須要加速，而執政團隊在相關工作的推動逐漸有進展，默契也慢慢變好，因此在換閣揆這部分沒有任何有關的規劃，「這個訊息是空穴來風」。

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  • 針對有媒體報導稱，新政府不排除7月會再做出內閣調整，總統府發言人黃重諺對此表示，「這個訊息是空穴來風」。（資料照，記者張嘉明攝）

    針對有媒體報導稱，新政府不排除7月會再做出內閣調整，總統府發言人黃重諺對此表示，「這個訊息是空穴來風」。（資料照，記者張嘉明攝）

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2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
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