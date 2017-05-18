司改會議》決議通姦除罪化 不能只告小三、小王

2017-05-18 17:53

［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議今決議廢除《刑法》239條通姦罪，同時也研議若現狀無法廢止，也應先將239條的但書，即原告可以單獨對配偶撤告而只告「相姦者」，不少人解讀本決議是「林奕含」條款，可望改善目前性侵害受害人反被對方配偶威脅、提告的狀況。

分組委員透露，本次決議與林奕含事件相關，又稱為「同進退條款」，林奕含事件顯示性侵害的成罪率不高，結果被害人因為坦言自己被性侵，結果反而受到通姦罪追訴，整個條文本來是為了保護婚姻，但結果卻是「女人為難女人」，最後傷害了所有女性。

司改委員林志潔舉例，過去有受害人主張被雇主性侵，還在猶豫要不要提告，結果驗傷時醫院表示依性侵害防治法必須通報，受害人不由自主地被捲入司法訴訟中，最終性侵害沒成立，反而通姦罪被起訴，確實是一個很不公平的條文。

據了解，今分組共19名委員出席，全體無異議通過本決議。但委員強調，即使廢除刑罰，但未來配偶還是可以透過民事訴訟求償。