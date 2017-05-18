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2017亞太區域秩序國際研討會 26日登場

2017-05-18  17:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕「2017亞太區域秩序國際研討會」（The International Seminar on Asia-Pacific Cooperative Security）訂於5月26至29日登場，會議將就亞太地區的軍事與飛彈問題，邀請台灣、美國、日本、俄羅斯等國家之軍事、安全戰略、武器管制、裁軍政策、國際法等學者專家出席討論，盼尋求外交及政治上解決方案，以軍備控制方法避免軍事對峙。副總統陳建仁也將於26日將親自出席開幕儀式並發表演說。

此次研討會為財團法人台灣醫界聯盟基金會，與國際組織帕古瓦希會議（Pugwash Conferences on Science and World Affairs）及國際裁軍暨解決爭端研究院（International School on Disarmament and Research on Conflicts）聯合主辦。台日關係協會會長邱義仁、民主基金會執行長徐斯儉都將出席會議。

會議所邀請之外國講者均具有專業背景，包括美國普林斯頓大學教授Frank von Hippel、美國哈佛大學教授Steven E. Miller、日本早稻田大學教授Hiroyuki Banzai、俄羅斯莫斯科大學教授Alexander I. Nikitin、中研院院士李德財博士、曾任職於美國航空暨太空總署（NASA）的陳彥升博士等，各領域權威學者。

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2017年5月18日‧星期四‧丁酉年四月廿三日
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