2017亞太區域秩序國際研討會 26日登場

2017-05-18 17:27

〔記者楊淳卉/台北報導〕「2017亞太區域秩序國際研討會」(The International Seminar on Asia-Pacific Cooperative Security)訂於5月26至29日登場,會議將就亞太地區的軍事與飛彈問題,邀請台灣、美國、日本、俄羅斯等國家之軍事、安全戰略、武器管制、裁軍政策、國際法等學者專家出席討論,盼尋求外交及政治上解決方案,以軍備控制方法避免軍事對峙。副總統陳建仁也將於26日將親自出席開幕儀式並發表演說。

此次研討會為財團法人台灣醫界聯盟基金會,與國際組織帕古瓦希會議(Pugwash Conferences on Science and World Affairs)及國際裁軍暨解決爭端研究院(International School on Disarmament and Research on Conflicts)聯合主辦。台日關係協會會長邱義仁、民主基金會執行長徐斯儉都將出席會議。

會議所邀請之外國講者均具有專業背景,包括美國普林斯頓大學教授Frank von Hippel、美國哈佛大學教授Steven E. Miller、日本早稻田大學教授Hiroyuki Banzai、俄羅斯莫斯科大學教授Alexander I. Nikitin、中研院院士李德財博士、曾任職於美國航空暨太空總署(NASA)的陳彥升博士等,各領域權威學者。