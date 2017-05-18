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傳阿扁自覺被凌虐 張葉森：若不能出席餐會 邱太三下台

2017-05-18  17:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統陳水扁是否能出席5月19日的募款餐會引發關注。台灣社社長張葉森今天召開記者會表示，阿扁醫療小組成員陳昭姿跟他說，陳水扁本來滿懷希望能來台北，但民進黨團總召柯建銘昨晚去高雄勸他不要來台北。根據陳昭姿的轉述，陳水扁覺得自己被凌虐，又住在高樓，「到時候會怎樣也不知道」，扁也提到鄭南榕為了言論自由，最後自殺的事情。張葉森說，如果法務部還是不讓陳水扁出席，那麼他們希望法務部長邱太三能下台。

張葉森表示，昨天晚間他跟阿扁總統LINE，阿扁並未回應，後來陳昭姿跟他說，阿扁北上參加募款餐會的規劃可能生變，並且透露柯建銘17日晚間前往高雄，勸扁不要出席。

名嘴金恆煒受訪時證實，柯建銘和民進黨極高層都來找過阿扁，希望他不要北上，改用視訊的方式跟支持者見面，不過這樣的提議遭到阿扁總統悍然拒絕，阿扁這次非常堅定要出席募款餐會，且也會公開講話。陳昭姿則未接電話。

張葉森說，阿扁總統遭到司法政治迫害，國家沒有照顧他，他健康有進步的時候，法務部竟然在他醫療人權上再捅一刀，讓人無法忍受。

台灣客社副社長徐國昌說，台灣參加WHA受挫，是中共違反醫療人權，但現在政府也在壓迫阿扁的醫療人權。阿扁的醫療團隊早在4月，就跟台中監獄報告參加募款餐會的事，5月媒體披露了以後，才在吵這個事情。難道醫生的治療還需要台中監獄同意嗎？呼籲法務部長邱太三不要再玩法（律）了，快點叫法務部或台中監獄做妥適處理，否則要求他下台。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲說，去年凱達格蘭基金會也同樣辦了募款餐會，大家那時候覺得小英才剛當選，擔心挑起正反支持者情緒，所以阿扁才同意在小房間裡面跟大家見面。過了1年後，阿扁想參加餐會，邱太三卻用語帶恐嚇的公文對付阿扁，「阿扁做一個短短10分鐘的演講會影響什麼事情？難怪蔡英文民調會這麼低，下次內閣改組，邱太三應該下台。」

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  • 倘若前總統陳水扁未獲准參加19日的募款餐會，本土社團要求法務部長邱太三下台。（記者蘇芳禾攝）

    倘若前總統陳水扁未獲准參加19日的募款餐會，本土社團要求法務部長邱太三下台。（記者蘇芳禾攝）

  • 本土社團今天召開記者會，呼籲蔡政府和法務部應讓前總統陳水扁出席19日的募款餐會，保障陳水扁醫療人權。（記者蘇芳禾攝）

    本土社團今天召開記者會，呼籲蔡政府和法務部應讓前總統陳水扁出席19日的募款餐會，保障陳水扁醫療人權。（記者蘇芳禾攝）

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