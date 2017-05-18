司改會議》第五分組決議 擬廢刑法通姦罪

2017-05-18 17:11

［記者黃欣柏／台北報導］司改國是會議今由第五組召開分組會議，其中針對《刑法》第239條通姦罪部分，分組今決議予以廢止，但若因故無法立即廢止，則應立刻刪除該條的但書規定，回歸刑事訴訟法告訴不可分原則之適用。

現行《刑法》239條規定：「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同。」根據分組決議，以完全廢除本條文為優先，若無法立刻廢止，則先廢止其但書，就是修正目前配偶提告通姦罪時，可單獨對配偶撤回告訴的狀況。

分組決議認為，原告可以只對配偶撤告，效力不及於相姦者，已經違反刑事訴訟原則，也造成通姦罪實體受刑人數是女性遠大於男性。另分組委員林志潔舉例，過去曾有實際案例，主張受性侵害的被害人提告敗訴，結果反被對方配偶控告通姦，如此將造成性侵害被害人不敢舉發或提告，影響性自主權之保障及被害人告訴權之行使。