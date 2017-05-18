阿扁申請參加募款餐會 中監審查結果明出爐

2017-05-18 15:56

［記者楊政郡／台中報導］台中監獄18日下午2時許已收到前總統陳水扁（保外就醫中），19日晚間出席台北市參與凱達格蘭基金會主辦的募款餐會，該監將針對他申請活動內容進行審查，最快明天中午會有結果，中監曾公文告知阿扁，「已多次是媒體詢問該監才得知台端（指陳水扁）出席餐會、剪綵、典禮等活動，行為已逾越注意事項，再次告知台端應確實遵守注意事項向該監報備，以利審核是否與醫療目的有關，或違反注意事項，或應否返監繼續執行。」

凱達格基金會19日晚上將在典華飯店舉辦「相信台灣˙歡喜承擔」募款餐會，由董事長高志鵬、執行長陳致中具名邀請，席開190桌，陳水扁前總統也在受邀之列，且由陳致中臉書得知陳水扁確定會出席。

據悉，當天將安排陳水扁上台致詞約10分鐘，停留時間約為晚上7時到8時共1小時後離去，陳水扁去年申請出席該基金會活動，中監不准他公開露面及講話，但准陳水扁返回台北民生東路寓所，也可在感恩餐會的包廂內與老朋友會面。