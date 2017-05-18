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力拚前瞻與年改過關 立院擬加開3次臨時會

2017-05-18  16:18

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長林全今天中午與民進黨立委便當會商定，將由民進黨團連署建請立院在5月法定會期結束後，召開3次臨時會，時間分別為6月14日到6月30日，7月12日到28日，8月21日到31日，主要是要通過行政院所提「前瞻基礎建設特別條例草案」特別預算，以及年金改革4案。年改法案包括公務員與教師年改版本、「公務人員保險法修正草案」與「政務人員退職撫卹條例修正草案」4案。

行政院發言人徐國勇表示，軍人年改尚未送到行政院，至於勞工年改的「勞工保險條例修正草案」，立院還未完成初審，立院待審法案太多，勞工年金改革和軍人年改恐來不及在立院本會期和臨時會處理，至於監委提名同意權審查則規劃在2次臨時會處理。

徐國勇說，目前估計前瞻基建特別預算在2次臨時會處理，藍營可能拉下協商，因此評估特別預算要到第3次臨時會才會完成2、3讀；另會中也有共識，行政院列為優先法案的「國民體育法修正草案」，以及「科學技術基本法修正草案」，也將列入臨時會完成立法。

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  • 行政院長林全今天中午與民進黨立委便當會商定，將由民進黨團連署建請立院在5月法定會期結束後，召開3次臨時會，發言人徐國勇轉述內容。（記者李欣芳攝）

    行政院長林全今天中午與民進黨立委便當會商定，將由民進黨團連署建請立院在5月法定會期結束後，召開3次臨時會，發言人徐國勇轉述內容。（記者李欣芳攝）

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相關關鍵字： 前瞻基礎建設特別條例草案 年金改革 立法院臨時會
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