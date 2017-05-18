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吳釗燮接總統府秘書長 嚴德發接國安會秘書長

懸缺七個月之久的總統府秘書長，將由國安會秘書長吳釗燮接任。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-05-18  15:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府今天宣布，懸缺七個月之久的總統府秘書長，將由國安會秘書長吳釗燮接任，至於國安會秘書長一職由現任國安會首席諮委嚴德發升任，預計下週交接。

總統府前秘書長林碧炤去年十月中請辭，秘書長職缺遲遲未補，由副秘書長劉建忻暫代。期間台南市長賴清德也證實，蔡總統確曾希望他接任總統府秘書長，但他已婉拒。而趕在五二〇之前，這項人事終於拍版。

總統府發言人黃重諺表示，吳釗燮長期參與兩岸外交事務的決策。這段時間以來，帶領國安團隊順利完成政權交接相關事務，有效因應台灣所面臨區域國際局勢變化帶來的各項挑戰。總統高度肯定吳釗燮秘書長專業與沈穩的表現。

黃重諺說，除國安外交專業之外，長期以來，吳釗燮一直都是總統倚重的專業幕僚長，從在野到執政，總統與吳釗燮也有充分的合作經驗。總統期待未來繼續借重吳釗燮秘書長的經驗，協助總統推動兩岸外交相關工作。另一方面，也期待與吳釗燮能發揮內外協調、調和鼎鼐的功能，扮演總統決策的左右手。

黃重諺指出，嚴德發上將軍事歷練完整，軍旅生涯任內，健全國軍緊急應變機制，並有效提升人民對國軍的評價。擔任國安會首席諮委任內，對軍務革新、軍事戰略規劃等皆提供重要且關鍵的意見。未來出任國安會秘書長後，將借重嚴德發上將的專業，協助規劃未來的國防軍事與國土安全戰略，提升和整合情報作業和反滲透的能量，並積極強化台灣在全球反恐的參與和作為。面對日益複雜多變的複合型國安議題，期待未來國安會能進一步發揮指揮、協調的重責大任。

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  • 總統府今天宣布，懸缺七個月之久的總統府秘書長，將由國安會秘書長吳釗燮接任，國安會秘書長一職由現任國安會首席諮委嚴德發升任，預計下週交接。圖為嚴德發。（資料照，記者張嘉明攝）

    總統府今天宣布，懸缺七個月之久的總統府秘書長，將由國安會秘書長吳釗燮接任，國安會秘書長一職由現任國安會首席諮委嚴德發升任，預計下週交接。圖為嚴德發。（資料照，記者張嘉明攝）

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