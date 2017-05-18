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入府見小英？ 葉望輝：我來買菜的
2017-05-18 15:12
〔記者鍾麗華／台北報導〕美國前國安顧問葉望輝此刻正在台灣訪問，今天下午在「萬安演習」結束後，現身總統府，被問到是否見到蔡英文總統？他說：「我是來買菜的。」據了解，葉望輝下午入府，先參觀總統府後，就會在總統府資政姚嘉文陪同下，與蔡總統見面。
去年12月初的「川蔡」通話，一度傳是葉望輝居中牽線，之後葉望輝搭機來台，不過，當時葉望輝並未入府拜訪蔡總統，而是到總統官邸與蔡總統餐敘3小時，此次再度受邀訪台，並特地安排入府參觀，由府方人員導覽；被問到萬安演習有避難嗎？導覽人員說，「有、有、有，都有按照標準的程序」，葉望輝也在一旁頻頻點頭。
葉望輝昨晚在《政經看民視》節目中表示，台灣目前有很多聲音，希望能夠透過公投、制憲走出國際，但美國政府還沒準備好。也許台灣人會覺得美國有這種想法很不禮貌，但對美國人來說，他們認為台灣已經民主化、經濟也相當繁榮，台灣有公投制憲的必要嗎？
葉望輝也表示，台灣現在最需要的是，讓「朋友們」接受這樣的意見，至於朋友則不只是白宮，還需要與華府、媒體及美國全國的朋友做溝通，因為大部分的美國選民、主流媒體，不了解台灣為什麼需要這樣做。
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