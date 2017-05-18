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制衡執政黨 工商企業主逾20人表態支持吳敦義

2017-05-18  15:16

〔記者施曉光／台北報導〕包括工商協進會理事長林伯豐在內的20多位工商企業界領袖，今天下午在國民黨主席候選人吳敦義競選辦公室，召開「作伙拚經濟記者會」，自稱是加入國民黨45年資深黨員的林伯豐強調，吳敦義在行政、黨務工作資歷完備，是國民黨最佳黨魁人選，呼籲所有黨員把神聖一票投給吳敦義。

屬於國民黨組織系統的「中華民國工商建研會」秘書長黃壽佐，也出席這場記者會。他坦言，工商建研會是屬於國民黨的組織系統，理論上應該保持中立，但在6位黨主席候選人當中，在野黨需要一位有力量的黨主席，才能制衡執政黨，進而取回政權，因此他以個人身分的影響力，希望讓吳敦義高票當選。

林伯豐表示，吳敦義在行政院長任內規動台灣經濟發展，過去工商協進會舉辦的活動中，吳敦義必親率部會首長出席，協助解決問題，政績卓越，任內讓台灣經濟成長率達到10.63％，讓人民有感，瑞士洛桑管理學院競爭力世界排名第6，此時此刻國民黨極需要一位強有力的主席，可以監督執政黨，讓蔡政府懂得謙虛，也了解人民感受，並且讓國民黨繼續團結茁壯。

林伯豐並批評蔡英文政府，推動「一例一休」政策，造成勞資對立、物價上漲，讓兩岸關係停滯，諸多政策規劃都與工商業界的期待落差很大，也造成台灣社會的紛擾不安。

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  • 工商協進會理事長林伯豐今天與20多位企業人士召開記者會，表態支持吳敦義當選國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

    工商協進會理事長林伯豐今天與20多位企業人士召開記者會，表態支持吳敦義當選國民黨主席。（資料照，記者簡榮豐攝）

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