趁夜黑風高處理掉中山橋？ 柯P：只是開玩笑啦

2017-05-18 14:57

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在里長座談會上，脫口「不如趁哪次颱風夜黑風高，用淹水還什麼理由」，把中山橋處理掉！還嘆息說如果他是「獨裁者希特勒」，早就「咚咚咚」把橋敲走，反而是「文資份子」難處理，引發文資團體反彈。柯文哲今受訪時說，自己只是開玩笑，對文資團體不是怨言，以前的爛攤不曉得怎麼收拾，話鋒一轉表示就還是回文資審議會，大家說實話，看怎麼善後。

昨士林區里長座談會，明勝里長張永棟提案表示，歷史建築中山橋遺跡擺爛，長久下來，不但孳生病媒蚊且居民也沒有綠地空間可以活動。市長柯文哲聽後直言，大家都知道中山橋要拼起來是「無可能」（台語）的事情、早該開「死亡證明」。對此，文資團體強調，儘管知道很難也要阻止柯「拔管」。

柯文哲今出席萬安演習後受訪，被問及跟文資團體之間的「心結」、及如何處理中山橋。柯說，自己對文資團體不是怨言，中山橋當年因切割工程錯誤，在工程上確定組裝不回去，以前的爛攤不曉得怎麼收拾，討論結果是回到文資會，大家說實話，看怎麼善後。

對於文資團體說要阻止拔管，柯坦言，「那些大石頭擺在那裡好像13年了，從馬英九當市長擺到現在，下一步怎麼辦？好問題，我不曉得，因為不曉得怎麼處理，就拿出來討論。」重申自己不是不喜歡文資團體，他覺得社會上有各種監督力量，也不是什麼壞事，不然就為所欲為。

至於是否又失言，柯則自嘲常在失言。柯說，如果都沒有辦法過文資審議這關，就更難說服外面的民眾，並指自己常常是透過SOP來規範自己，也規範外面的行為，目標是建立一個依法行政的社會。

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