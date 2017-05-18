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扁若違反保外規定 中監：不排除返監執行

2017-05-18  15:13

〔即時新聞／綜合報導〕前總統陳水扁明天（19日）將參加凱達格蘭基金會舉辦的「相信台灣‧歡喜承擔」餐會，確定將會上台致詞10分鐘。台中監獄今天表示，仍未收到申請，並表示若扁違反保外就醫規定，不排除返監繼續執行可能。

《聯合報》報導，台中監獄表示，陳水扁參加募款餐會必須提出申請，不過今天中午之前仍未收到申請，若扁未提出申請，中監會依法處理。

中監表示，陳水扁離開住所應確實遵守規定，向中監報備核准，以利中監判斷是否符合治療目的、有無違反保外醫治規定，或是否應返監繼續執行。

昨天媒體報導，陳水扁民間醫療小組發言人陳昭姿表示，陳水扁將會出席餐會，向支持者表達謝意，比照先前在為陳幸妤診所開幕發言，時間大約10分鐘。

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  • 前總統陳水扁明天餐會上將致詞。（翻攝陳致中臉書）

    前總統陳水扁明天餐會上將致詞。（翻攝陳致中臉書）

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