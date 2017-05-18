藍營黨魁選舉最後衝刺日 馬英九趕場挺郝吳

2017-05-18 14:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉後天投票，各主要參選陣營在明日選前最後一天都有選情最後衝刺的安排，目前聲勢最高的候選人吳敦義陣營除了明晚「選前之夜」在新北市板橋區舉辦大型造勢晚會，明天上午將先舉辦「吳敦義與任內閣員有約」座談會活動，找來過去擔任行政院長期間的閣員壯大聲勢，明晚將參加造勢晚會的前總統馬英九，早上也將以特別貴賓的身分出席這場座談會。

這些預定出席的前任政務官包括前外交部長楊進添、前財政部長李述德、前新聞局長楊永明、前政務委員李鴻源、前環保署長沈世宏、前農委會主委陳武雄、前衛生署長楊志良、前行政院秘書長林中森、前客委會主委黃玉振、前公共工程委員會主委范良銹以及前青輔會主委李允傑等人。

至於競選連任的黨主席洪秀柱明晚將在新北市板樹體育館舉行新北造勢大會，候選人郝龍斌則選擇在台北市中正紀念堂舉辦「國民黨新未來，共創美好音樂會」，並且同樣也邀請到馬英九趕場站台。

另一位黨主席候選人詹啟賢明晚會在台北競選辦公室一樓舉辦「中道力量站出來，『５』你相挺之夜」活動，白天則會先到國父紀念館向國民黨總理孫中山銅像獻花致敬，隨即展開「迎向勝利」遊行活動，途中並將行經國民黨中央黨部。