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立院明將續空轉 廖國棟：用杯葛讓民進黨反省檢討

2017-05-18  14:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院國民黨團今日中午召開黨團大會，決定明天院會繼續延續「文攻」策略讓議事空轉。國民黨團總召廖國棟表示，要用杯葛方式讓民進黨反省檢討。

廖國棟強調，明天院會就按照本週二及上週五模式繼續予以杯葛，黨內立委都沒有任何反對意見，「但是細節先不能透露，完全就看民進黨善意到哪，我們就做到哪裡！」

廖國棟指出，在前瞻條例、年金改革議題上，民進黨用多數暴力、一字不改，沒有充分溝通及交換意見，在吵鬧當中就將法案過關，這些都是國民黨繼續杯葛院會的理由。

廖國棟說，要用杯葛方式讓民進黨檢討，若民進黨願意檢討改變，可再來跟國民黨談，那這個結就能解開，若民進黨不要，國民黨會一路「ㄍㄧㄥ」下去反對到底。

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  • 國民黨立法院黨團18日舉行黨團大會，由總召廖國棟（中），資深立委王金平（左）等人主持。（記者廖振輝攝）

    國民黨立法院黨團18日舉行黨團大會，由總召廖國棟（中），資深立委王金平（左）等人主持。（記者廖振輝攝）

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