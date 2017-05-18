國民黨主席選舉若換湯不換藥 詹啟賢：民進黨往後躺著選

2017-05-18 13:59

〔記者彭琬馨／台北報導〕國民黨黨主席候選人詹啟賢上午表示，這次的黨主席選舉要選一個「不一樣的黨主席」、給社會不同觀感，才能逼迫民進黨有不同的作法思維，否則若換湯不換藥，民進黨往後三年就「繼續躺著選」；詹啟賢說，他選擇傾聽基層黨員心聲，而不是花大錢買廣告，盼能終結藍綠惡鬥、以中道治國。

國民黨主席選舉倒數兩天，詹啟賢上午與媒體進行茶敘。他表示，基層想要團結不能只是「不負責任的選一個人就要求大家團結」，而是應該要選擇一個能團結大家的人；詹啟賢強調，這次選舉，大部分候選人都把時間花在罵民進黨、將藍綠惡鬥當成選黨主席的首要任務，好像痛罵民進黨就可以執政。

詹啟賢說，國民黨如果想獲得民眾支持，就不能再沉迷於過去思維，而是要選出與過去不一樣的黨主席、給社會不同觀感，才能讓民進黨備感壓力；詹啟賢強調，黨主席選舉不該以撕裂式的方式進行，尤其是以意識形態、族群方式來選舉，將來要彌補會很困難，大家都有責任。