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立院初審通過 訴訟繫屬登記應依相當事實
2017-05-18 14:00
〔記者曾韋禎／台北報導〕為保障善意第三人權益，原告在提出民事起訴後，可依法院核發的證明，要求地政機關對所屬標的進行註記。但為避免有心人濫用此制度，立法院司法及法制委員會今審查通過「民事訴訟法第254條修正草案」，要求法院應依相當之事實，進行裁定。
依現行法律規定，為保護善意第三人，若原告已提出民事起訴，且以被告的特定不動產作為訴訟標的；原告可向法院提出已起訴證明，並藉此要求地政機關進行註記，稱為「訴訟繫屬登記制」。
但有鑑於有心人士藉此制度，浮濫提出民事起訴，藉此大肆註記他人不動產，反因此損害他人之財產權。國民黨立委陳超明遂提案取消「訴訟繫屬登記制」。
不過司法院認為，該制度不宜輕易廢除，最後依司法院之建議，修正現行條文。
按初審通過條文規定，原告提出聲請時，應釋明其請求，若其釋明有不足之處，法院可要求其提出相當之擔保；法院若要作成裁定，也要有相當的原因事實。
民進黨立委周春米解釋，這是改進現有的制度，在保障善意第三人、原告以外，也能避免有心人士透過濫訴，隨意侵害他人的財產權。
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