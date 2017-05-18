大巨蛋進度？ 林洲民：營建署認可評定書需1至3月
〔記者鍾泓良／台北報導〕大巨蛋停工滿兩年前夕，台北市都發局今天向北市議會工務委員會報告大巨蛋進度，議員紛紛詢問，都發局長林洲民表示，根據他的了解，目前台建中心已經審核大巨蛋圖說，發出性能式審查評定書，而評定書還需要經過營建署認可，預計會花上1至3個月的時間；議員接著詢問大巨蛋何時可以完工，林洲民則說沒有辦法回應，端看遠雄是否提案及提案的內容。
然而，議員對都發局回應都不滿意。議員陳政忠表示，這2年半來大巨蛋簡直是「驚濤駭浪」，希望可以盡快落幕。議員周柏雅則說，大巨蛋如果蓋好永遠就是一個炸彈，不會讓台北市民有光榮感，更批評市長柯文哲明明可以透過合約賦予的權力解約，卻只是繼續承接爛攤子。
工務委員召集人、議員梁文傑則說，新光三越4館最大容留人數也是6萬人，但就算在最熱鬧的耶誕節也才2.2萬人，平常只有9千人。他接著說，就算是五月天辦演唱會可達1場5萬人，但台灣也沒有幾個五月天；中華職棒平均比賽是6千人，也根本不會來租大巨蛋。他批評，這就跟毛澤東在大躍進時，擔心糧食太多吃不完怎麼辦，實際上中國人民都在餓肚子一樣，都發局擔心大巨蛋人太多是不切實際的想法。
議員許淑華則質疑，民眾經常看到大巨蛋在施工，詢問是否沒有全面停工。林洲民解釋，那些都是市府核定的14項「先行報備施工項目」，涉及到工地安全，都發局並無讓遠雄復工。許淑華接著說，遠雄就算取得評定書也不會向市府送件，就是要一直擺爛下去，市府應有積極作為。林洲民則說，若遠雄仍然不想要送件，「這樣也是蠻遺憾的。」
議員顏若芳則詢問，若遠雄送件那需要審查多久？林洲民表示，將會視遠雄送件狀況而定，但若遠雄跑完市府程序順利復工，至少要1年半才能順利完工。都發局副局長張剛維補充，根據BOT契約規定，遠雄建照將於2020年自動失效；失效後的後續處理該如何因應，非都發局可做決策，因此無法回應。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 民進黨不再禮讓柯P？ 綠委：2018台北市有勝算
- 醫學生組團 赴WHA旁聽正式議程
- 違反性平工作法 Uniqlo、生活工場遭點名改善
- 最後一場政見會╱國民黨主席選舉 六選將喊團結
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 網爆性侵女學生 補教師自縊
- 婦人「藥物過敏」 吃感冒藥皮膚層層脫落
- 北台灣520檔期推案金額小增 終結連兩年衰退格局
- 豪擲30萬奠儀報師恩 豬哥亮不要師娘回禮
- 翁立友找警察當《靠山》 山寨MV卻早洩
- 羅馬網賽》同胞3局傷退 蠻牛晉16
- 算命結果讓他不開心 男怒砍算命師、路人洩憤
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 棒球》韓國職棒：林智勝是亞洲紀錄 也是世界紀錄
- 雲縣府提底渣去化自治條例草案 議員批草率
- 走過阿帕契風波 勞乃成現在擔任...
- NBA》人間凶器！歐利尼克第一節就折手（影音）
- 基北會考減9千人 公私校憂衝擊
- 台日關係協會揭牌 日方盼共建「世界少見友情」
- （獨家）40年老友共患難 雷洪陪豬哥亮「釣魚」紓困財務
- 法總統馬克宏新政府 體育部長是奧運金牌得主
- 千萬富翁是你嗎？1-2月千萬中獎發票7張未領
- 共和黨大老痛批 川普醜聞多如水門案
- 設小招牌 議員批如大海撒鹽
- NBA》你要守我？詹皇又被嘲諷不尊重對手（影音）
- 宜商學生設計 NFC輔助導覽深度旅遊
- 詐欺通緝犯自非洲押解返台 罪嫌不足不起訴
- 社論》搬開阻礙台灣躍升的大石頭
- 中風後易得「憂鬱症」 負面情緒恐再中風
- 救災器材操作 輕鬆掃描看影片
- 「老天爺啊！給我錢」 男星遭毆鼻樑骨折求償千萬
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 2017天下第一攤 13金獎得主今出爐
- 「牆內．牆外」畫展 受刑人用畫作當愛的橋樑
- NBA》MVP的霸氣宣言：退休後改打職業高爾夫
- 通緝犯大街遭壓制 拒捕揮刀警員濺血
- 國中會考20日登場 19日看考場
- 美參院情報委員會要求柯米作證
- 中菲行蟬聯Air Cargo Week最佳空運貨代獎
- 補教師驚傳自縊 前同事印象中的他是…
- 安倍自衛隊修憲論 長島昭久：令人洩氣
- 8女大生包浴巾文宣 搞曖昧被檢舉
- 雲南路紅火蟻現蹤 竹東將噴藥防治
標題：大巨蛋進度？ 林洲民：營建署認可評定書需1至3月
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email