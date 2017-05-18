大巨蛋進度？ 林洲民：營建署認可評定書需1至3月

2017-05-18 13:33

〔記者鍾泓良／台北報導〕大巨蛋停工滿兩年前夕，台北市都發局今天向北市議會工務委員會報告大巨蛋進度，議員紛紛詢問，都發局長林洲民表示，根據他的了解，目前台建中心已經審核大巨蛋圖說，發出性能式審查評定書，而評定書還需要經過營建署認可，預計會花上1至3個月的時間；議員接著詢問大巨蛋何時可以完工，林洲民則說沒有辦法回應，端看遠雄是否提案及提案的內容。

然而，議員對都發局回應都不滿意。議員陳政忠表示，這2年半來大巨蛋簡直是「驚濤駭浪」，希望可以盡快落幕。議員周柏雅則說，大巨蛋如果蓋好永遠就是一個炸彈，不會讓台北市民有光榮感，更批評市長柯文哲明明可以透過合約賦予的權力解約，卻只是繼續承接爛攤子。

工務委員召集人、議員梁文傑則說，新光三越4館最大容留人數也是6萬人，但就算在最熱鬧的耶誕節也才2.2萬人，平常只有9千人。他接著說，就算是五月天辦演唱會可達1場5萬人，但台灣也沒有幾個五月天；中華職棒平均比賽是6千人，也根本不會來租大巨蛋。他批評，這就跟毛澤東在大躍進時，擔心糧食太多吃不完怎麼辦，實際上中國人民都在餓肚子一樣，都發局擔心大巨蛋人太多是不切實際的想法。

議員許淑華則質疑，民眾經常看到大巨蛋在施工，詢問是否沒有全面停工。林洲民解釋，那些都是市府核定的14項「先行報備施工項目」，涉及到工地安全，都發局並無讓遠雄復工。許淑華接著說，遠雄就算取得評定書也不會向市府送件，就是要一直擺爛下去，市府應有積極作為。林洲民則說，若遠雄仍然不想要送件，「這樣也是蠻遺憾的。」

議員顏若芳則詢問，若遠雄送件那需要審查多久？林洲民表示，將會視遠雄送件狀況而定，但若遠雄跑完市府程序順利復工，至少要1年半才能順利完工。都發局副局長張剛維補充，根據BOT契約規定，遠雄建照將於2020年自動失效；失效後的後續處理該如何因應，非都發局可做決策，因此無法回應。