大台南會展中心招標 業界興趣濃厚

2017-05-18 12:48

〔記者洪瑞琴／台南報導〕計劃斥資20億元的大台南會展中心，將於本月上網公告招標，為吸引國際目光，市府特別北上舉行國際徵圖及新建工程招標說明會，吸引國內外知名建築師事務所等近30家業者參加，反應熱烈。

工務局表示，17日在台北福華國際文教會館舉辦的招標說明會，吸引伊東豐雄、劉培森等國內外知名建築師事務所及營造廠等近30家，業者在現場提問，互動反應熱烈，透過說明會，希望邀請國內、外優秀團隊踴躍參加徵圖，提出具有創新視野規劃設計，未來為台南打造出經典代表性的新地標。

副市長吳宗榮表示，南市從99年升格為直轄市之後，有鑑於台南擁有綠能、光電、扣件、機械、橡塑膠以及世界知名的蘭花等多元產業，並都已經形成完整聚落，具有強大優勢，因此積極推動建設會展中心，且已獲得中央支持，將投入20多億元經費，在台南高鐵特定區，興建一座國際級會展中心，帶動台南經濟發展，並提昇城市國際競爭力。

吳宗榮表示，大台南會展中心規劃可彈性使用600個展覽攤位，採淨高12公尺以上無柱空間，最多可容納5500人會議使用，並定位為綠色智慧展覽館，未來配合位在區內的中央研究院南部分院，以及行政院推動的綠能科技研發中心及示範場域，將帶動整體區域發展，會展中心同時也具有會議、展覽、表演及體育競賽等複合式功能，也解決了台南對於小巨蛋的功能需求，一舉數得。