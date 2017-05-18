快訊PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
大台南會展中心招標 業界興趣濃厚
2017-05-18 12:48
〔記者洪瑞琴／台南報導〕計劃斥資20億元的大台南會展中心，將於本月上網公告招標，為吸引國際目光，市府特別北上舉行國際徵圖及新建工程招標說明會，吸引國內外知名建築師事務所等近30家業者參加，反應熱烈。
工務局表示，17日在台北福華國際文教會館舉辦的招標說明會，吸引伊東豐雄、劉培森等國內外知名建築師事務所及營造廠等近30家，業者在現場提問，互動反應熱烈，透過說明會，希望邀請國內、外優秀團隊踴躍參加徵圖，提出具有創新視野規劃設計，未來為台南打造出經典代表性的新地標。
副市長吳宗榮表示，南市從99年升格為直轄市之後，有鑑於台南擁有綠能、光電、扣件、機械、橡塑膠以及世界知名的蘭花等多元產業，並都已經形成完整聚落，具有強大優勢，因此積極推動建設會展中心，且已獲得中央支持，將投入20多億元經費，在台南高鐵特定區，興建一座國際級會展中心，帶動台南經濟發展，並提昇城市國際競爭力。
吳宗榮表示，大台南會展中心規劃可彈性使用600個展覽攤位，採淨高12公尺以上無柱空間，最多可容納5500人會議使用，並定位為綠色智慧展覽館，未來配合位在區內的中央研究院南部分院，以及行政院推動的綠能科技研發中心及示範場域，將帶動整體區域發展，會展中心同時也具有會議、展覽、表演及體育競賽等複合式功能，也解決了台南對於小巨蛋的功能需求，一舉數得。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 大台南會展中心
政治‧本日最多瀏覽
- 媒體民調：英全不滿意度破5成 這項表現最讓人不滿
- 民進黨不再禮讓柯P？ 綠委：2018台北市有勝算
- 醫學生組團 赴WHA旁聽正式議程
- 大台南會展中心招標 業界興趣濃厚
- 立院初審╱內政、經濟兩部 改為二政次一常次
網友回應
熱門新聞
- 戲院免費播《大釣哥》 被要求下架原因曝光！
- 花心男下跪求婚 海倫清桃驚爆求婚照流出
- 不滿被騙3000多萬 債權人私刑擄人
- 假濟公騙吸乳灌氣 性侵女信徒產子
- 張菲邢峰送好友 3巨頭留遺憾
- NBA》湖人救世主是你？球爸狂言：選我兒子保證季後賽
- 「只問對錯 依法行政」李應元：環評通過率近9成
- 補教師帶少女開房間 花錢解決獲緩刑
- 獅隊中「流」彈 自闢「隔離區」
- 謝金燕為何神隱靈堂 豬家友人揭內幕
- 棒球》韓國職棒：林智勝是亞洲紀錄 也是世界紀錄
- 龍潭中興路設分隔島防車禍 民意兩極卡關
- NBA》誠實！小牛老闆坦誠：擺爛很有用
- 彰銀案二審 判財部應挺台新董事過半
- 謠言終結站》 女性聖品「四物湯」 醫︰非人人可進補
- 小王車窗太黑 人夫抓姦白忙
- 警暗夜攻堅破賭場 婦人摸黑逃竄落「屎坑」
- MLB》5球種變幻莫測 美國瘋傳84秒超噁達比修（影音）
- 出國領出席費？4議員︰非詐領已退回
- 挺臉部平權 顏損傷友「完美」出書
- 「扛厝走溪流」 見證台江移墾史
- 靈堂內幕》憂3億賭債債主暴衝上門 地方暗樁鎮守豬哥亮靈堂
- 夢幻又性感！VIXX《桃源境》扇子舞帥得嫑嫑的
- 8女大生包浴巾文宣 搞曖昧被檢舉
- 嘉市探索體驗學校 下月試用
- 男涉販毒遭逮 座車宛如「行動毒窟」
- 端午連假高鐵再加開6班車 20日開放搶票
- 中國監控人民 建置ＤＮＡ資料庫
- 三立22年前促成歌廳秀 張榮華弔唁豬哥亮
- 不認偷皮夾 大嬸吼警5小時
- 持假護照闖關成功4次 連一鮑魚前負責人遭訴
- 香港美食大獎 經國學院奪一銀二銅
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Tsai and DPP lead their rivals in poll
- 朴子天公壇發戰帖 28日包粽大賽
- 香草紅藜包入肉粽 美味健康過端午
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Five contract Hepatitis C from clinic
- 食材抽驗 6校農藥殘留超標
- 自來水管線 95校40年沒換過
- 北市豪宅持續走跌 相較高點時跌幅近2成
- 王維中「勝投勝打」一次滿足
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：大台南會展中心招標 業界興趣濃厚
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分