美、日、歐盟3外館 將修法增設政務公使

2017-05-18 12:48

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院為增加我國外館的用人彈性，捍衛國家利益，今天召開的院會通過外交部所提「駐外機構組織通則修正草案」 ，將增訂任命駐外機構的「政務公使」，外交部次長吳志中表示，增設駐外機構的政務公使，總數上限為10人，目前符合設置條件的只有美國、日本、歐盟的外館以及我駐WTO的代表團。

外交部規劃先在美國、日本、歐盟的外館以及我駐WTO的代表團先增設政務公使等職務引發外界矚目，立法院日前才為政府未來可望增設多個三級機關首長政務官引發爭議，今早行政院長林全上午在院會中，就「駐外機構組織通則修正草案」，指示外交部積極與立法院各黨團協調溝通，早日完成修法程序。

由於我駐WTO是以代表團方式運作，依政院拍板的修法，未來若經立院三讀通過，我駐WTO的代表團將增設「政務副常任代表」，至於美國、日本與歐盟的外館則將設「政務公使」。

依據這項修法，增設政務公使或政務副常任代表職務，得比照簡任第13職等。＃