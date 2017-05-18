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醫學生組團 赴WHA旁聽正式議程
2017-05-18 12:51
〔記者邱燕玲／台北報導〕由台灣醫學生聯合會發起的「2017年世界衛生大會台灣青年團」，上午在立法院召開行前記者會表示，5月22日至31日前往瑞士日內瓦旁聽世衛大會正式議程，並出席由各個非政府組織籌辦的會外活動，期間也安排與國際組織的代表團會面，希望能以學生的身分創造不同的可能性。
青年團指出，青年參與是國際的潮流，也是國際組織的發展目標，不論是世界衛生組織或是聯合國相關單位，都正著手將青年納入諮商甚至是決策的過程，在台灣積極爭取投入世界衛生組織的同時，透過醫學、藥學、牙醫、護理、獸醫5個領域的學生專業、實際的參與，相信能夠蒐集更多國際健康衛生的最新資訊，並帶給台灣推動國際參與的正向力量。
青年團表示，此行著眼於三大議題，包括非傳染性疾病、緊急公共衛生災害應變以及聯合國永續發展目標（SDG, Sustainable Development Goals）、良好健康與福祉（Good Health）。15名青年團成員依據專長與興趣出席相關活動與會議，並計畫在回國後發行專刊及組織一系列的後續活動，除了作為與會記錄及交接資料外，也希望能擴展這些議題在國內健康領域學生的關注程度。
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