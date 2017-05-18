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柯文哲赴議會報告 劈頭關心「怎沒便當？」

2017-05-18  12:56

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲今午赴台北市議會親民問政小組報告「立法院換地案」及「容積代金案」。2案分別在國民黨團、民進黨團報告說明過，府會雙邊也討論多時，因此柯文哲一到現場並未關注此案，反倒劈頭就問「怎麼沒有便當呢？」

親民問政小組由親民黨籍市議員林國成、黃珊珊，以及無黨籍陳政忠、李慶元組成；是國民黨團、民進黨團之外的勢力，表決時常獲各方拉攏。

親民問政小組今午比照藍、綠黨團「便當會形式」，要求柯文哲及北市府首長「立法院換地案」及「容積代金案」；但席間並未準備「便當」，柯文哲一到場披頭就問「怎麼沒有便當呢？」柯抱怨完後，改吃水果盒，未再發言。

黃珊珊開場表示，這2個案子在議會討論很久，仍希望聽市府的立場；但她強調，「站在選區立場，南港瓶蓋工廠，不是不值錢的地，希望大家能多多理解。」

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  • 台北市長柯文哲18日前往市議會，向親民問政小組做專案報告，右為市議員林國成。（記者方賓照攝）

    台北市長柯文哲18日前往市議會，向親民問政小組做專案報告，右為市議員林國成。（記者方賓照攝）

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