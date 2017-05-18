邀吳敦義參加青年會「義」 連勝文挺吳盡在不言中

2017-05-18 12:52

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義今天上午出席一場名為「青年會『義』」的活動，與國民黨青發會董事長連勝文及青年代表座談，現場形同挺吳大會，連勝文致詞時雖未明白表態挺吳，但也暗示說，這場黨魁選戰已經進行一年，黨主席光靠意識型態無法帶領黨突破困境，最重要是領導管理能力，這可以從過去從政、從商以及在黨務、公務部門的資歷做為判斷標準，他並以「呼聲最高與希望最大的人」形容吳敦義。

礙於2014年參選台北市長時，曾獲另外兩位黨主席候選人洪秀柱、郝龍斌的幫忙，並與另一位候選人詹啟賢也十分熟識，連勝文這次選舉不方便明確表態，但據連勝文友人指出，畢竟只能選擇一人，連勝文參與這場活動，已經一切盡在不言中。

吳敦義面對媒體詢問，連勝文只有邀請他一位候選人，是否唯一挺吳？他只是一再表示「謝謝」，並說「我不能這樣揣測」。

對於這兩天網路傳聞吳敦義陣營已經在列不分區立委、地方黨部主委名單，吳敦義說，「那個是狂想曲，根本就不必理會﹗」

吳敦義向在場年輕人保證，未來如果當選黨主席，會強化國發院做為培育人才的基地，並增加質、量，除了會選擇學識不錯、品德端正與有服務熱情的年輕人，加強訓練，培養議會與政府關係，以及正確的兩岸觀、國際觀，提供年輕人從政機會。

吳敦義並強調，自己過去在北、中、南部都有從政經驗，而且政績良好，「沒有那一條溪可以阻擋我」，未來他會活化基層組織，並透過召開基層聯合小組會議的方式，讓國民黨在鄉鎮的組織變強，進而在各縣市變強，全國也就自然會變強。