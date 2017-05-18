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違反性平工作法 Uniqlo、生活工場遭點名改善

2017-05-18  12:17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市勞工局今天公布今年首波性別工作平等法專案檢查結果，受檢20家事業單位中，普利司通輪胎販賣股份有限公司、互動國際數位股份有限公司等2家，因未訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，各開罰10萬元。台灣優衣庫、生活工場等8家事業單位，因未設置哺集乳室或未提供托兒設施或措施，勞工局已督促改善。

勞工局今年篩選20家僱用100人以上的批發零售業者實施專案檢查。分析違規項目，以未依性別平等工作法第23條規定，設置哺集乳室或提供托兒設施、措施的比例最高，其中8家業者不符規定，包括知名日系平價衣廠商Uniqlo、生活工場都入列。因法規沒有制定罰則，勞工局以行政指導督促改善，8家業者都在期限內完成改善。

另普利司通輪胎販賣股份有限公司、互動國際數位股份有限公司等2家業者未依法訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，各開罰10萬元。其中互動國際數位公司已完成辦法制定，普利司通輪胎販賣公司提行政救濟，主張母公司台灣普利司通公司有訂定相關辦法可適用。

此外，宜家家居（IKEA）、東森得易購、神腦國際、山葉音樂（YAMAHA）等10家業者皆符合法令規定，查無違法情事。

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  • 新北市勞工局今天公布今年首波性別工作平等法專案檢查結果，包含台灣優衣庫、生活工場在內等8家業者未設置哺集乳室或未提供托兒設施或措施，須限期改善。圖為企業設置托育設施示意圖。（勞工局提供）

    新北市勞工局今天公布今年首波性別工作平等法專案檢查結果，包含台灣優衣庫、生活工場在內等8家業者未設置哺集乳室或未提供托兒設施或措施，須限期改善。圖為企業設置托育設施示意圖。（勞工局提供）

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