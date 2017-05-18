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小英一週年10大政策 網友最關心前3名揭曉！

小英上任一週年10大政策，網友最關心的是一例一休。（圖截自蔡英文臉書）

2017-05-18  12:19

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任將滿一週年，引領諸多改革。《網路溫度計》分析10大最受網友關注政策，第1名不意外，是與大眾最切身相關的「一例一休」。

《網路溫度計》運用「KEYPO大數據關鍵引擎」，統計出蔡英文上任以來最受網友關注的10大政策，第1名是與大眾生活最切身相關的「一例一休」，第2名是社會正反意見爭論不休的「婚姻平權」，第3名則是建立在台灣歷史脈絡之上的「轉型正義」。

第4到10名分別是「年金改革」、「兩岸關係」、「亞州矽谷」、「非核家園」、「前瞻基礎建設」、「長照十年計畫」以及「教官退出校園」。《網路溫度計》也指出，第11名是爭議十足的「陸生納入健保」。

對於改革路線，蔡英文昨天在臉書指出，過去一年政府聚焦在「該做但沒有做」、「必須打基礎」的改革工程。第二年則加強執行與溝通，讓各項政策開花結果。蔡英文表示，「台灣正在進步，但前方挑戰仍大」，台灣人民需要團結一致，讓國家重新開始。

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相關關鍵字： 一例一休 婚姻平權 蔡英文 轉型正義
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