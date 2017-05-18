鐵飯碗難捧 警察、醫護、土木職系最常因公被告

2017-05-18 11:59

〔記者黃邦平／台北報導〕傳統觀念都把當公務員形容成「鐵飯碗」，但是鐵飯碗不見得這麼好捧，有時候還會被告；統計顯示，若以公務員職系區分，最常被告的是警察人員，其次是醫事人員，土木工程職系公務員被告的機率也很高；若以機關區分，去年中央部會以經濟部竄到第一名，地方機關中，花蓮縣也異軍突起高居第二。

公務人員保障暨培訓委員會（保訓會）主任委員郭芳煜今天在考試院院會報告，依照公務人員保障法，公務人員如果因為公務吃官司，可向所屬機關學校申請輔助，2016年共有645件申請案。其中，有423人職務未歸入職系，以警察人員91人最多、醫事人員85人居次。可歸入職系的公務員有222件，其中土木工程職系54人最多、一般行政職系45人居次。

645件申請案中有484件屬於刑事訴訟，以涉嫌違反貪污治罪條例198件最多，其次為涉嫌過失致人於死罪72件；至於民事訴訟部分有161件，以損害賠償138件最多，多數為醫事人員涉及醫療糾紛。

統計也發現，若以所屬機關區分，中央機關近年涉訟輔助前三名依序都是交通部、教育部、衛福部，去年卻出現變化，經濟部異軍突起以69件竄升到第一名，主因是高雄氣爆衍生民事損害賠償案影響；至於地方機關去年也有變化，歷年都是人口較多的台北市與新北市高居前三名，去年花蓮縣首度進榜，就衝上第二，申請案件的類型多半是涉嫌違反貪污治罪條例。

保訓會分析，2003年底修正涉訟輔助辦法，建議各機關可組織審查小組審查申請案，並未強制，去年這645件申請案中，有242件經過小組審查，有207件、85.54％獲同意，但另外403件未設置小組審查，只由機關主官批核，通過率高達99％，有部分案件其實是被政風單位以密件移送偵辦、主管不知情，也有的事後被認定未依法執行職務要求追回涉訟輔助款項。

保訓會考慮未來將修法，強制審查涉訟輔助一律要指派人事、政風、法制等單位組成審查小組，避免機關首長專擅，也兼顧審查效率。