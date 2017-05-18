低頭族過馬路可否開罰？ 立委意見不一
〔記者鄭鴻達／台北報導〕低頭族過馬路可能造成交通安全疑慮，民進黨立委陳歐珀提案修法可處新台幣300元罰鍰；然審查時，民進黨立委周春米、李昆澤等雖認同此修法立意良善，但條文定義不夠明確、不符比例原則，若開罰恐缺乏法律構成要件明確性，最後全案保留，另定日期併案審查。
立法院交通委員會今審查「道路交通管理處罰條例部分條文修正草案」、「公路法部分條文修正草案」，修法重點之一為陳歐珀等對於道交條例第78條之增訂提案，主要是針對日漸頻繁出現的邊滑手機、邊過馬路的低頭族，增訂新台幣300元的行政罰處罰條款。
擔任今日立法院交通委員會會議主席的陳歐珀，所提草案條文內容為「穿越馬路時，未盡注意義務低頭凝視行動電話、電腦或其他相類功能裝置，致妨礙公眾及車輛通行者。」
在條文討論時，李昆澤提醒指出，難道是只要手持行動電話就開罰，但這與導致妨礙交通安全並無明顯關聯，應針對有導致妨礙交通安全才罰，那過馬路看路人、想事情是否也可開罰？若定義不清，恐造成警方執法上的困難。
周春米強調，汽車駕駛跟行人用手機的危險程度不一樣，應有一定程度的劃分，因手持行動電話是否妨礙交通安全很難判斷，恐造成執法困難，建議將此回歸到《道路交通安全規則》的範疇，而非放在處罰，屆時若違反注意義務就有責任，不宜動輒處罰。
立委葉宜津則認為，許多開車族都有經驗，會看到行人滑手機到忘神停在路中央，儘管很氣，但能因此就處罰嗎？這不符比例原則，若在路口看廣告傳單、一邊走路一邊吃冰，這與看手機有何異，若沒具體訂定很難處罰。
陳歐珀最後裁示本案保留，與其他案另定日期併案處理；他強調，美國有許多類似針對低頭族的處罰條例，此提案不是針對使用行動電話，而是針對滑手機的低頭族，開罰300元罰則不重，修法目的在於善意提醒，不在於處罰。
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