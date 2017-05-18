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管媽：新政府掌舵 半年省上千億元預算
2017-05-18 11:56
〔記者陳梅英／台北報導〕新政府提出前瞻基礎建設8年8800億元引起外界質疑，亂花錢，還跨任期，立委管碧玲今日在經濟委員會上抱不平，她表示，去年新政府上任半年就幫國家省了上千億元的公務預算，以這樣的財政表現，人民可以安心，「民進黨只會省錢不會濫用」，且當年馬政府4年5000億元振興經濟方案也是跨任期，「（國民黨）有什麼好罵的？」
國發會主委陳添枝今日在經濟委員會備詢時一句「如果地方配合款籌不出來就不給」讓民進黨委員很驚嚇，陳添枝在管碧玲質詢時澄清，表示依規定，需要地方配合款，但前瞻基礎建設兩大主軸之一就是平衡城鄉差距，中央政府有責任協助財政困難的地方解決問題。
管碧玲說，外界有批評說新政府4年編8年預算連扁馬都不敢，事實上馬政府當年4年5000億元也是跨任期，此次，民進黨執政，提出的8年8800億元，會分4期編列，每兩年一編，還是要進行可行性評估、環評所需的先期作業，若1、2年沒做到第3、4年不會編列預算，「8800億元是一個上限的概念」。
管碧玲接著說，去年新政府掌舵半年，原本年度中央政府法定預算數要舉債額度是1535億元，最後決算數為450億元，換句話說，新政府上任半年就幫國家省了上千億元，民進黨在扁政府時代8年下來，最後財務也是最到收支平衡，8年8800億元用特別預算舉債量還是馬政府時代的2/3。
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